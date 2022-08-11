Празднование 300-летия Екатеринбурга ознаменовалось презентацией работ художников из Нижнего Тагила

В Музее истории камнерезного и ювелирного искусства Екатеринбурга работы 20 художников представлены на выставке “Мастера Лисьей горы”, посвященной 300-летию Нижнего Тагила.

На выставке было представлено 120 работ 20 художников: 5 мастеров по подносному искусству, 4 ювелиров и 11 камнерезов. Почти все работы представлены здесь впервые. В экспозицию вошли работы Виталия Стеканова (скульптор), Виктора Васильева (камнерез), украшения Юрия и Сергея Маточкиных, Ильи Таланцева.

Также представлены флорентийские мозаики, созданные Сергеем Кислицким, Андреем Пономаревым и Ильей Таланцевым. Выставка организована в сотрудничестве с Нижнетагильским музеем изобразительных искусств. Она будет открыта до 13 ноября. В 1919 году ему было присвоено звание города. На его развитие в честь 300-летия было выделено 30 миллиардов рублей.