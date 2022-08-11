 

Калинин день: народные приметы в праздник 11 августа

11.08.2022, 0:55, Разное
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ИСТОРИЯ

Этот день называется так в честь православного святого, которого так и звали – Калинник. Он жил в 3-4 веках и проповедовал христианскую веру в Галатах. Из-за того, что имя святого напоминает название одной русской ягоды, 11 августа связывают с еще и с этим растением.

Калину издревле на Руси считали символом горькой женской доли, которая отказывалась идти под венец не по любви. По легенде, несчастная девушка превратилась в куст калины, ягоды которой красивые, но горькие.

ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ

Люди варили в этот православный праздник кисели и компоты из калины. А также делали из этих ягод мед и мармелад вперемешку с яблочным пюре. Христиане пекли пироги-калинники. Считалось, что если в этот церковный праздник будут заморозки, весь урожай будет под угрозой вымерзания.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 11 АВГУСТА 2022 ГОДА

В этот день нельзя рубить калину. Считается, что человек, сделавший это, будет несчастен до конца своих дней. Если же наоборот в этот день обнять калину, можно обрести счастье на долгие годы.

Также в этот день нельзя стирать и гладить белье, нельзя наводить порядок в доме и делать всю грязную работу. Народная мудрость не советует в этот день давать кому-то деньги в долг или брать взаймы.

Запрещается кого-либо обманывать и сквернословить. Нельзя портить отношения с близкими. Это может обернуться затяжной ссорой.


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