Вырастут снова, но более тонкие и короткие: почему не стоит выщипывать седые волосы и как их замаскировать

Что делать, если на голове появились седые волосы? Многие люди вырывают их, полагая, что они не вырастут снова. Но на самом деле это не так. Наши волосы получают определенный цвет благодаря гормону меланину, вырабатываемому пигментными клетками в волосяном фолликуле. Последний с увеличением возраста человека производит все меньше гормона, из-за чего наши волосы седеют. Таким образом, даже если вырвать один или несколько седых волос, это не означает, что следующие не вырастут такими же.

Повреждение фолликула

Есть еще одна огромная проблема, которую может принести выщипывание седых волос. Это повреждение фолликула. В результате новым волосам может быть трудно расти, и человек останется с более тонкой шевелюрой.

Стилист Майкл Ван Кларк объяснил в недавнем интервью, что если выщипывание волос войдет в привычку, то через несколько лет их количество существенно уменьшится. Ведь седина с каждым годом будет увеличиваться. Соответственно, и выщипывать волос придется намного больше.

Следующий цикл роста вырванных волос начинается примерно через три месяца. После достижения двадцатилетнего возраста каждый последующий цикл приводит к укорочению и утончению волос. Так что вырывать седые волосы точно не стоит. Вместо этого их можно покрасить или просто отрезать, чтобы не травмировать фолликулы.