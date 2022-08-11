Обрамляющая лицо челка снова в моде: как получить идеальную стрижку на волосах разной текстуры

Летом были очень популярны прически, открывающие лоб и лицо. Это было связано с удобством и комфортом во время жары. Однако осенью мода может резко измениться. Специалисты предсказывают возвращение такого тренда, как обрамляющая лицо челка. В статье мы расскажем, как получить такую стрижку на волосах разной текстуры.

Как выглядит эта челка

Обрамляющая лицо челка представляет собой тяжелую стрижку. Она состоит из слоев, которые смешиваются с остальными прядями волос. Насколько густой она будет, зависит только от вас. Вы можете приспособить эту челку для более мягкого обрамления лица.

Размер такой челки может быть разным. Она может заканчиваться около ушей или спускаться до уровня подбородка. Длинную челку обычно зачесывают, создавая прямой пробор.

В стиле 70-х

Если у вас тонкие и мягкие волосы, то задумайтесь о челке в стиле 70-х. Этот вариант подойдет обладательницам длинной шевелюры.

Оставьте у края брови более длинные пряди и придайте им дугообразную форму. Затем отведите назад слои, расположенные за челкой. Они должны плавно перетекать в остальную часть стрижки.

Если вы носите хвост, то такая челка позволит вам создать мягкое обрамление лица и линии подбородка.

Для текстурированных волос

Челка, обрамляющая лицо, подходит не только для прямых и гладких, но и для текстурированных волос. Однако она будет смотреться гармонично при одном очень важном условии. Переход от передних прядей к основной длине шевелюры должен быть очень плавным.

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Со стрижкой шегги

Шегги – одна из самых модных стрижек этого года. Если вам нравится эта прическа, то сочетайте ее с легкой челкой-шторкой, обрамляющей лицо. Такой вариант подойдет для волос разной текстуры.

Шегги предполагает создание ломких слоев и мягких тонких кончиков. При этом челка должна продолжать общую линию среза волос и аккуратно обрамлять лицо.

Заключение

Этот вид челки подходит к разным типам лица. Она помогает смягчить круглую, квадратную или сердцевидную форму. Если вы обладательница идеального овала, то такая стрижка подчеркнет стройность и изящество ваших черт лица.