Скандалы: Миллиарды, втоптанные в грязь

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Взлом офисов, слежка, исчезновение документов… Конфликт вокруг челябинского курорта «Увильды» тянется с 2020 года и вступил в решающую фазу. Александр Мицуков инициировал новое уголовное дело против бывшей жены. Весьма похоже, что ему помогает ряд местных силовиков. Адвокат Инги Майер рассказала о возможных фактах коррупции в заявлении директору ФСБ Александру Бортникову. «Версия» решила разобраться в этой запутанной цепи событий, способной уничтожить уникальный российский курорт.

Рассказывать эту историю стоит с самого начала. Инга Майер и Александр Мицуков поженились в далеком 1996 году. Он, в прошлом – врач-акушер кизильской больницы, был назначен на должность главного врача, а в последствии стал генеральным директором курорта «Увильды». Она занималась бизнесом, в том числе развитием данного курорта.

Насколько можно понять, для поднятия своего эго Мицуков уговорил супругу оформить на него 70% этого предприятия и пытался проявить себя, как хозяин. Получилось, правда, не очень успешно. Работники финансового отдела «Курорта Увильды» говорят, что тогда ещё муж Инги Майер регулярно выдавал себе нечто вроде займов из кассы компании.

Возвращать их Мицуков, понятное дело, не собирался.

«Александр Федорович звонил каждый день с одним и тем же вопросом: деньги есть? – примерно такой отзыв даёт сотрудница, проработавшая с Мицуковым несколько лет. – Деньги были номером один. Как только они приходили – все забирал. Никакой отчетности не было. Я не чувствовала, что он руководитель, больше это было похоже на барство и поместье с его личными рабами. Забирал деньги и все. Как человек он был очень вспыльчивый: мог нагрубить, оскорбить, накричать. Уважение к людям, по моим наблюдениям, у него отсутствовало вовсе».

Деньги нужны были ему якобы для развития новых проектов, главным из которых было охотхозяйство на границе с Казахстаном, куда он любил бесплатно приглашать высокопоставленных чиновников и силовиков. Собеседники «Версии» считают, что правильнее было бы говорить о дорогостоящем хобби Александра Мицукова, целиком и полностью финансировавшегося за счёт популярного курорта.

Хобби приносило хорошие дивиденды лично Мицукову. Он не только не скрывал, но активно афишировал свои контакты в силовых структурах. Бывший акушер-гинеколог даже выпустил две собственных автобиографии – едва ли не на каждом снимке он позирует с влиятельными людьми города. Но «друзья» не понимали, что его гостеприимство и дружба не от чистого сердца, а хороший расчет.

Развлекаясь вместе с Мицуковым на просторах охотхозяйства чиновники, судьи, прокуроры, сотрудники правоохранительных органов и остальные силы мира сего попадали в некий капкан «хозяина». Как гости на таком пиру могли отказаться от приятной компании молодых девочек? Никак. После Мицуков якобы сообщал «отдыхающим», что есть проблема, приглашенные дамы беременны и хотят компенсации. Но отважный друг решал все проблемы государственных чинов. Видимо говорил им, что сам сделал аборты и все уладил.

Наверное высокопоставленные приятели Мицукова не ожидали, что последний придет к ним спустя много лет и скажет: «за тобой должок!»…

Ненастоящий полковник

Общение с представителями силовых структур, похоже, сыграло с Александром Федоровичем злую шутку и негативно сказалось на восприятии им окружающего мира. В какой-то момент он придумал себе легенду, что, дескать, является чуть ли не полковником, воевал в Сирии (где был ранен в ногу) и даже имеет боевые награды. Мицуков настолько вжился в роль, что рассказывал эти истории не только своим друзьям, но и собственной жене, которая не понимала как реагировать на это, думая, что это ложь и фантазии больного человека.

В один прекрасный день Мицуков якобы сшил себе военную форму и вышел в ней в свет. Ходил в фуражке, нацепил на себя ордена и медали. С каждым разом их становилось все больше. (достоверно известно, что Мицуков может не иметь никакого отношения к силовым, правоохранительным и иным ведомствам РФ, а также МО России. Ранение в ногу он мог получить самострелом на охоте много лет назад.)

«Это даже трудно медалями назвать, – заявил ветеран боевых действий и офицер запаса, которому мы показали награды Мицукова. – Это скорее юбилейные знаки отличия, которые разные ведомства вроде МЧС или Роспотребнадзора выпускают к юбилейным датам.

Настоящий полковник постыдился бы надевать на себя такое, и это уж точно не нашло бы понимания среди людей, которые действительно воевали и проливали свою кровь за Родину».

За глаза сотрудники «Увильды» называли Мицукова чуть ли не «ряженым генералом» и тихонько посмеивались. Как и над его неуемной страстью к оружию. Одних только зарегистрированных стволов в его доме могло быть более 67 единиц!

Но финансирование «хотелок» Александра Мицукова за счёт предприятия, которое и тогда принадлежало ему не на 100%, – лишь половина беды. По всей видимости, бывший генеральный директор занял под гарантии «Увильды» крупную сумму у весьма серьёзных людей. В 2014 году запахло жареным и, похоже, Мицуков решил поступить самым простым способом – переписать активы на жену.

В 2020-м году благодаря социальным сетям Инга узнала, что ее муж живет с другой женщиной из Казахстана, на которую тратит большую часть доходов санатория. Инга предложила мужу развестись и поделить бизнес поровну. Мицуков сыграл ангела и согласился на предложение, но, как оказалось впоследствии, это было всего лишь уловкой жадного безумца, который выиграл себе почти год, чтоб вытащить остатки денег с курорта и подготовить удар в спину бывшей жене.

Через некоторое время он внезапно объявил, что не отказывался от активов в 2014 году. Дальше Александр Мицуков начал преследование не только Инги Майер, но и их общего сына Александра. Здесь ему явно пригодились компаньоны по охоте с большими звёздами на погонах (помните про долг с абортами?). Взаимодействие между ними, можно сказать, отработано. Ранее Мицуков мог пугать своими силовыми друзьями подрядчиков, многие из которых получали от «Курорта Увильды» в лучшем случае 30% суммы контрактов.

Какие дела против друзей?

Есть мнение, что не последнюю роль в этой своеобразной группе вместе с Александром Мицуковым может играть некто Сергей Колосовский и его правая рука в Челябинске – Константин Акулич. Колосовский знаменит тем, что, будучи адвокатом, помог восстановиться на службе одному из местных полицейских начальников, фигурировавшему в деле о превышении должностных полномочий. Теперь этот начальник (редакции известна его фамилия) входит в «круг» Мицукова и явно помогает ему «решать вопросы».

Мужчину, похожего на Сергея Колосовского, видели вместе с Александром Мицуковым в офисе «Увильды» в день, когда оттуда без согласия Инги Майер, судя по всему, и были вывезены все правоустанавливающие документы. А дальше генеральный директор и бывший муж хозяйки курорта пошёл в суд и, как мы уже сказали, стал доказывать, будто не отказывался от своей доли в 2014 году.

20 января 2021 года суд первой инстанции принял решение о разделе имущества бывших супругов в соотношении 50 на 50. Однако Мицукову, по всей видимости, и этого мало – он решил целиком прибрать «Увильды» к рукам. А как же иначе, если ты ездишь на охоту и ходишь в баню с высокопоставленным судейским чиновником, который к тому же, уже светился в около коррупционном скандале? «Ты и не надейся, что все закончилось, – сказал он супруге. – Я сейчас через судебную систему все прокачаю, и все равно будет по-моему. Мне только нужно время». А сыну Александру, который все это время поддерживал свою маму и был с ней рядом, Мицуков заявил что то вроде: «Я еще станцую на крышке твоего гроба, ублюдок».

Нельзя забывать про еще одну, вероятно, дружескую связь Александра Мицукова с начальником отдела МВД России по Аргаяшскому району Челябинской области, подполковником полиции Галиуллиным Рамилем Гарифулловичем. Именно туда 21 марта 2021 года руководство курорта «Увильды» обратилось с заявлением о присвоении бывшим генеральным директором 38 млн рублей. Однако, насколько можно понять, местные стражи порядка не увидели здесь повода для возбуждения уголовного дела. В начале июля 2022 года Арбитражный суд г. Челябинской области принял решение взыскать с 38 млн рублей в пользу ООО «МЦМиР «Курорт Увильды».

По «резиновой» статье

Параллельно с гражданским процессом о разделе имущество в отношении Инги Майер было инициировано уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество»). Читателю «Версии» явно не следует напоминать, что эта статья активно используется для давления на бизнесменов, а подвести под неё можно едва ли не любую финансово-хозяйственную деятельность.

Ситуация выглядит так, что подчинённые друзей Александра Мицукова начали по этому делу кропотливую работу по «созданию» доказательной базы. Следите за руками: в материалах уголовного дела появилась странная копия заявления о выходе Мицукова из общества «Увильды» много лет назад. Органы следствия якобы получили её от самого Мицукова, а не через официальный запрос в ИФНС, как полагается по закону. Повторим, речь идёт о копии, а не об оригинале документа. При этом бывший генеральный директор настаивает, что заявление от его имени поддельное.

Вы можете сказать: проверить его доводы легко – следователям, а затем и суду достаточно запросить документы регистрационного дела в налоговой инспекции. Однако заявление Мицукова о выходе из общества «Увильды» из дела каким-то мифическим образом исчезло. И это явно может быть связано с тем, что любители охоты есть почти везде, они работают не только в силовых ведомствах.

Адвокаты Инги Майер несколько раз запрашивали у налоговой оригинал документа, чтобы использовать его в качестве доказательства в суде, но, похоже, чиновники юлили как могли: сначала высылали отсканированные копии документа (имеются в распоряжении редакции), по которым невозможно провести никакую экспертизу и установить подлинность, а затем и вовсе заявили, что оригинал передали в суд. В суде этой бумаги никто не видел. Интересный факт, адвокаты Инги передали в редакцию некое распечатанное с электронный почты сообщение (отчет адвокатов Мицукова), в котором нанятые Мицуковым «решалы» якобы отчитались в письменном виде заказчику (Мицукову), что с налоговой договорились и все решили за оговоренную сумму. На заявления адвокатов Инги в правоохранительные органы о факте коррупции в налоговой были получены отказы. Вот и думаем…

Надо сказать, что за судебными тяжбами между Александр Мицуковым и Ингой Майер внимательно следят и сотрудники санатория. Все они в один голос утверждают, что Мицуков, был плохим руководителем (заявления более десяти сотрудников имеются в распоряжении редакции).

По их словам, «Мицуков постоянно тратил деньги на свои личные нужды, причем без всякой отчетности. Ему неоднократно говорили, что так делать нельзя, а он утверждал, что это его предприятие, он здесь хозяин и будет делать все, что захочет».

К курорту Александр Федорович относился равнодушно. Приедет на один день, заберет деньги из кассы и уедет. Он не интересовался ни производственным процессом, ни экономикой, ни ценообразованием, ни коллективом. У санатория арестовывали счета, не всегда вовремя платили налоги, были большие задержки по зарплате. Ограничение электроэнергии, ограничение подачи газа. Большая кредиторка и испорченная репутация перед поставщиками продуктов.

«При нем все здесь было запущенно до нельзя!» – утверждают работники курорта. «А с приходом Инги Александровны было наконец-то принято решение вкладывать деньги в развитие. Вложились в медицину, в новое оборудование, в ремонт лечебного корпуса. Значительно улучшили питание на территории курорта. Избавились от битых тарелок, старых деревянных окон и застиранных простыней. Наконец-то стало не стыдно смотреть в глаза отдыхающим и поставщикам».

Еще один топ-менеджер курорта признался в том, что после того, как Александр Федорович отошел от дел, компании удалось шагнуть далеко вперед. Полностью заменили деревянные окна на пластиковые, почти в каждом номере установили кондиционеры. Произвели ремонт фасадов, заменили асфальтовое покрытие. «А главное, на сегодняшний день у сотрудников есть план работ. На курорте заранее выявляют проблему и исправляют ее. Когда курортом руководил Мицуков, планировать не было никакой возможности: допустим, рванул стояк, и приходилось в авральном режиме отключать воду, переселять людей в другие номера, заваривать этот стояк и так далее. Сейчас появилось ощущение комфортной работы.

Разумеется, это отразилось и на посещаемости. Если раньше заполняемость номерного фонда даже летом была в районе 70-80% (что уж говорить о зиме и осени), то сейчас практически 100% заполняемость в любое время года».

По словам наших собеседников, после смены руководства изменилось и отношение к людям – от топ-менеджеров до простых работников. На совещаниях перестала звучать нецензурная брань, на людей никто не повышает голос, а их профессиональное мнение всегда учитывается. Наверное, в том числе поэтому даже в сложные ковидные времена, когда санаторий не работал, удалось сохранить весь штат сотрудников, зарплата выплачивалась вовремя и в полном объёме.

Тем не менее Александр Мицуков явно намерен вернуться в «Увильды», став единоличным владельцем курорта. В ход снова идут связи с друзьями в погонах, бывшая жена и сын Мицукова оказались снова под прессом уголовных дел. В Челябинске даже говорят, что он мог продать свой офис в центре города за 3 млн рублей, которые способны стать хорошим мотиватором для нечистых на руку сотрудников. Легко предположить, что конечной целью Мицукова и его друзей может стать раздербанивание известного курорта между членами этого закрытого клуба людей в погонах и мантиях. «Версия» продолжит внимательно следить за развитием этой ситуации.

Николай Ольхин

Оригинал материала: “Наша Версия”