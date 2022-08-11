Мнение: Товарищи не понимают

С веселым изумлением наблюдал вчера всеобщий переполох, поднявшийся в русских блогах и соцсетях в связи с призывом Зеленского к Европе – выслать к чертовой матери обратно в РФ всех российских «беженцев». С объяснением, подкупающим своей простотой и убедительностью: «Они должны воздействовать на свое правительство, чтобы оно прекратило войну».

Если попросту, Зеленский обозначил наших беженцев как… бездельников и уклонистов, которые уклоняются от своей прямой гражданской функции – воздействовать на руководство страны, когда оно ведет ее явно не туда. В этом смысле, по Зеленскому, беженцам действительно нечего делать в Европе, «хватит отдыхать, пора работать!»

Естественно, ответом Зеленскому была просто буря возмущения… правда, тоже немного уклончивого. Мало кто мог решиться сформулировать совсем уж прямо: «Да какая, к черту, Россия?? Я-то тут при чем?! Где я, и где Россия? Она сама по себе, я сам по себе! Я не то что не собираюсь на нее «воздействовать» – я и в Европе только потому, что хочу быть от нее как можно дальше и вообще с ней никак не соприкасаться!!»

Так что кричали эмоционально, но достаточно невнятно. Скорее в форме упрека, типа – мы к тебе, Зеленский, со всей душой, а ты вон, оказывается, каков! Но смысл переполоха все равно очевиден: люди думали, что после того, как они «выбрались из Мордора», все их неприятности позади – а тут вдруг на тебе: Мордор, оказывается, висит на тебе в виде какого-то незримого клейма, и из-за этого тебя, как прокаженного, того и гляди из светлого царства эльфов погонят обратно!

Действительно обидно и даже кажется несправедливо. «Коллективная ответственность» и всё такое. Маша Захарова, Мардан и Прилепин уже не преминули на этой теме оттоптаться своими копытцами.

Но я вот не обиделся (хотя я, правда, никуда и не уезжал). Дело в том, что все это было неизбежно и, главное, кристально ясно прямо уже 24 февраля, с самого утра.

Образованная публика любит повторять красивую, усвоенную с детства фразу (многим, уверен, ее читали на ночь мамы или папы), и у вашей сентиментальной мамы, возможно, в момент чтения подозрительно блестели глаза: «Мы в ответе за тех, кого приручили». Очень хорошая, очень правильная фраза.

Но как быть с другой, не менее правильной фразой, которую, правда, в детских книжках не найти:

«Мы в ответе за тех, кого убили».

Не так красиво, но ведь не менее верно, не так ли. Россия сейчас убивает. Убивает уже почти полгода без передыха, используя при этом весь арсенал, доставшийся ей от СССР, и в открытую угрожая заодно задействовать и тот, который наиболее ужасающ – ядерное оружие.

Можно, конечно, сказать (как многие и делают), что «мы за Россию не в ответе». Но вопрос – а КТО тогда за нее в ответе? Дед Пихто?

В этом и заключается, если угодно, проклятие ситуации. Если за отвязавшуюся и полностью отморозившуюся Россию отвечать некому (а по факту так) – то отвечать придется нам. Ну, просто потому, что больше некому. Кому-то же надо отвечать. И в этом смысле (какой бы парадоксальной эта мысль не показалась с непривычки) «бежать на Запад» – это бежать как раз к тем, кто, собственно, и собирается СПРОСИТЬ. «На ловца и зверь бежит», – как гласит русская пословица.

«Мы в ответе за тех, кого убили». Это не Сент-Экзюпери – это римское право, кодекс Хаммурапи, Велесова книга и даже Библия. Придуриваться можно, но недолго. В историческом плане, конечно.