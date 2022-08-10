 

Москалькова назвала ложью сообщения о невозможности беженцам с Украины уехать в другие страны

10.08.2022, 23:45, Новости дня
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Уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова назвала ложью информацию, что беженцам с Украины не дают выезжать в другие страны.

«Мы делаем все возможное, чтобы те, кто хочет воспользоваться гуманитарным коридором, уходили по ним в безопасное место. Я борюсь с такой неправдой, что в РФ якобы заставляют людей выезжать (с Украины) – это ложь. Люди выезжают туда, куда они хотели бы выехать. В ту страну, в которой они чувствуют себя безопасно и комфортно», – передает РИА «Новости» слова Москальковой.

Она рассказала, как помогала беженцам уезжать в другие страны, и заявила, что это могут подтвердить даже конкретные должностные лица Украины.

«Ко мне обращались несколько человек из пунктов временного содержания, что они хотели бы уехать из российского пункта в Польшу или в Канаду. Мы им помогали. Помогали пересекать русско-белорусскую границу. Оказывали сопровождение им до границы, и это могут подтвердить конкретные должностные лица правительства Украины», – сказала Москалькова.

Напомним, в понедельник источник в силовых структурах сообщил, что в Россию с территории Украины и Донбасса прибыли более 3,2 млн беженцев.

Россия начала военную спецоперацию в Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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