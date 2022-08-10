 

Мадридский «Реал» завоевал Суперкубок УЕФА

10.08.2022, 23:45, Новости дня
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Футболисты мадридского «Реала» обыграли франкфуртский «Айнтрахт» в матче за Суперкубок УЕФА.

Встреча между победителем Лиги чемпионов «Реалом» и чемпионом Лиги Европы «Айнтрахтом» прошла в Хельсинки и завершилась со счетом 2:0. Отличились Давид Алаба (37-я минута) и Карим Бензема (65), передает РИА «Новости».

«Реал» в пятый раз завоевал трофей, предыдущий успех мадридцев датирован 2017 годом. «Айнтрахт» впервые принимал участие в матче за Суперкубок.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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