В США обнаружили два летательных аппарата России вблизи Аляски

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявило, что объединенная система противовоздушной обороны США и Канады в последние два дня зафиксировала два российских летальных аппарата для наблюдения вблизи Аляски.

«В двух различных случаях за последние два дня в регионе NORAD вблизи Аляски зафиксированы, отслежены и идентифицированы российские наблюдательные летательные аппараты, которые входили и действовали внутри зоны идентификации воздушной обороны Аляски», – передает РИА «Новости» сообщение командования NORAD.

В NORAD отметили, что российские воздушные судна не пересекали воздушных границ США и Канады.

Ранее американские истребители F-22 поднимали для сопровождения двух российских бомбардировщиков Ту-95 в зоне опознавания противовоздушной обороны Аляски и Канады.

—