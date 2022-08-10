Пожары заставили более 10 000 человек эвакуироваться с юго-запада Франции

Французские власти эвакуировали более 10 тыс. человек из-за пожаров на юге Франции. Об этом рассказал в среду журналистам вице-префект по вопросам обороны и безопасности Жиронды (юго-запад) Мартен Гепрео.

Гепрео заявил, что в Жиронде начался новый этап борьбы с пожарами. Десять тысяч человек были эвакуированы. Гепрео сообщил, что огонь уничтожил 6,22 тыс. га леса в департаменте Жиронда.

Префектура рекомендовала людям с хроническими заболеваниями уделять больше времени физическим упражнениям, сократить прогулки и разрешить добровольцам оставить работу. Глава французских правоохранительных органов подчеркнул, что Франции нужна помощь в борьбе с пожарами чрезвычайной интенсивности. Жара, ветер и засуха вызвали масштабные природные пожары в разных частях Франции. По данным Meteo France, июль стал вторым самым засушливым месяцем в истории французских метеорологических записей. В июле в республике выпало всего 9,7 мм осадков, что на 84% меньше, чем в 1991-2020 годах.

Это самое большое количество сгоревших гектаров во Франции за более чем десятилетие. В 2019 году пожары привели к уничтожению более 43,5 млн га. Жиронда – область с самыми крупными очагами. Всего за десять дней июля пожарами было уничтожено около 21 000 гектаров. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости создания национальной программы по восстановлению лесов.