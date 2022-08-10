Нидерланды лидируют в Европе по ценам на газ

Нидерланды заняли первое место в Европе по ценам на газ. Согласно новым контрактам, голландцы платят за газ 28,32 евро за киловатт-час. Это в два раза больше, чем в среднем по Европе – 13,5 евро.

Несколько недель назад по этому показателю уступала Швеция, а теперь Нидерланды стали первыми. На сайте говорится, что “наша экономика и электроснабжение в значительной степени зависят от газа”.

По данным голландских экспертов, во многих европейских странах больше электроэнергии производится на атомных и угольных электростанциях, чем на гидроэлектростанциях. Некоторые страны предлагают субсидии или ограничивают цены для домохозяйств с низкими доходами. Нидерланды снизили НДС на электроэнергию и газ, что компенсировало расходы малообеспеченных домохозяйств. Однако эксперты сходятся во мнении, что этого недостаточно.