Мнение: Китай захватывает Америку, Никарагуа послала посла, США запугивают Африку и Азию

1. Власть США слабеет даже на их собственном заднем дворе. Как видно по заглавной карте, большая часть Латинской Америки перешла в зону торгового доминирования Китая (ссылка):



Если в 2000 году главным партнёром всех стран Северной и Южной Америки по импорту и экспорту продукции были США, спустя 21 год ситуация изменилась — в большей части Южной Америки, в Панаме и на Кубе лидерство перехватил Китай.

Важнейшими партнёрами для США в регионе являются Мексика, Канада и Колумбия, а для Китая — Бразилия и Аргентина.

Колумбия, вероятно, тоже вскоре начнёт переход в «китайский лагерь». На днях там приступил к обязанностям недавно избранный президент Густаво Петро – первый левый политик во главе страны. В политических реалиях Латинской Америки левый – значит антиамериканский.

Потихоньку отплывает от США и Мексика, где у власти тоже находятся левые во главе с президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. К примеру, дон Лопес официально заявил, что никаких санкций против России Мексика вводить не будет.

2. Вообще, американцам перестали прощать их фирменное хамство (ссылка):



Власти Никарагуа запретили въезд в страну назначенному послу США.

Причиной стали враждебные заявления Уго Родригеса в адрес Манагуа.

Руководство Никарагуа приняло решение запретить въезд в республику назначенному на должность посла США Уго Родригесу после его враждебных заявлений в отношении Манагуа. Соответствующее заявление распространил в четверг МИД центральноамериканской страны.

“На слушаниях по утверждению в сенатском комитете по международным отношениям [Родригес] сделал неуважительные заявления в отношении нашей страны, игнорируя принципы международного права, Устав ООН и Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. <…> Правительство Никарагуа, используя свои полномочия и защищая национальный суверенитет, немедленно отзывает одобрение [на въезд], предоставленное заявителю Уго Родригесу”, — говорится в документе.

Ранее Родригес заявил о том, что в качестве посла он поддержит использование всех экономических и дипломатических инструментов для изменения политического курса Никарагуа.

3. Впрочем, власти США ещё не поняли, что за пределами Запада их теперь скорее презирают, чем боятся. Американские послы и госсекретари ездят по странам Африки и Азии, по следам российских и китайских дипломатов, с целью запугать их санкциями и отговорить от сотрудничества с Россией и КНР (ссылка):

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд попутешествовала по Африке по маршруту, частично совпадающему с маршрутом Лаврова неделей ранее. Несмотря на то, что она это делает со словами «я здесь не для того, чтобы конкурировать с Россией», СМИ отмечают, что при этом она же озвучивает угрозы тем, кто будет сближаться с Россией. В частности:

«Страны могут покупать российскую сельскохозяйственную продукцию, в том числе удобрения и пшеницу. Но если страна решит взаимодействовать с Россией в тех областях, где действуют санкции, то они нарушают эти санкции. Мы предостерегаем страны не нарушать эти санкции, потому что тогда… у них есть шанс, что против них будут приняты меры» — заявила она в столице Уганды (в программу попали также Гана и Кабо-Верде).

В свою очередь госсекретарь США Блинкен, побывавший в конце минувшей неделе в Пномпене, предостерёг уже Камбоджу в лице её бессменного с 1985 года лидера от сближения с Китаем. Особенно он предостерёг её от допуска китайцев на военно-морскую базу, которую Камбоджа строит на китайские деньги, заявив, что это будет угроза для всех. После чего тоже отправился в Африку — по маршруту ЮАР — Руанда — ДРК. Надо думать, с тем же месседжем, что и Томас-Гринфилд.

Любопытны результаты. Из Пномпеня Блинкен не привёз никакого выражения поддержки в украинском или тайваньском кейсах — страны АСЕАН настаивают на выгодном нейтралитете (который не выгоден, разумеется, Вашингтону). Что касается вояжа Гринфилд-Томас, то нам кажется показательной следующая новость: через сутки после того, как она отбыла из Уганды, там запретили крупнейшее ЛГБТшное НКО, то есть нечто для сегодняшних США священное. Это, возможно, намекает на уровень послушания сегодняшней Африки сегодняшней Америке не меньше, чем отказ присоединяться к антироссийской кампании.