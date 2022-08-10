Облегающее атласное платье или легкие брюки: какой наряд выбрать гостье на свадьбу в августе-сентябре

Конец лета – начало осени – отличное время для свадьбы. Уже не так жарко, но еще достаточно тепло. Таким образом, и невесте, и ее подружкам предоставляются широкие возможности для выбора наряда. Если вас пригласили на свадьбу, обратите внимание на несколько интересных вариантов образов.

Платье-комбинация

Струящиеся, плавно облегающие атласные или шелковые платья, напоминающие ночнушки, – писк последних нескольких сезонов. Если у вас красивая стройная фигура, обязательно обратите внимание на этот эффектный и в то же время комфортный вариант.

Красное платье

Если вы не знаете, что выбрать, отдавайте предпочтение красному цвету. Это нестареющая женственная классика. В красном платье вы будете смотреться очень эффектно и ярко, что выгодно выделит вас среди других гостей. К тому же красный цвет соответствует осеннему настроению сентября.

Платье с крупным принтом

Крупный яркий принт с цветочным мотивом – это распространенный выбор для торжественных случаев. Подобные наряды смотрятся броско и в то же время как-то благородно. Если вы отдадите предпочтение крупному принту, выбирайте максимально простые классические фасоны.

Корсетное платье

Корсетные модели платьев – это выбор голливудских звезд. Они прекрасно подчеркивают и немного корректируют фигуру. К тому же это выглядит очень благородно и торжественно. В таком платье можно затмить не только всех гостей, но даже саму виновницу торжества – невесту.

Вырезы на талии

Если вас пригласили на молодежную или пляжную вечеринку, наряд должен быть соответствующим – не слишком консервативным, в меру открытым. В данном случае идеально подойдет модель платьев с разрезами на талии. А если вы можете похвастаться плоским животом и рельефным прессом, отдавайте предпочтение костюмам “юбка + топ”.

Альтернатива платью

Платье – это красиво и женственно, но не всегда удобно. Все-таки торжественное мероприятие длится целый день, и важно, чтобы наряд не сковывал движений. Поэтому будет уместным надеть легкие брюки и нарядный топ.