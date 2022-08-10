Скандалы: Как утопает «Море»

В Крыму безуспешно спасают от банкротства судостроительный завод

Предприятие осталось без заказов из-за смены собственника. Активисты организовали флэш-моб, чтобы привлечь внимание к проблемам предприятия. Профсоюзные организации, связанные с судостроением, уже несколько недель публикуют призывы уберечь от закрытия завод «Море», в Феодосии (Крым). По словам активистов, предприятие, где могут производить широкий спектр судов от военных до туристических, несколько месяцев не получает заказы.

По данным межрегионального профсоюза работников судостроения, судоремонта и морской техники (Судпроф), с 2014 года численность работников завода сократилась в три раза, а к концу 2022 года загрузка производственных мощностей может сократиться до критического уровня. Сейчас на предприятии, которое является градообразующим для Феодосии, работает около 350 человек. В ближайшее время их могут перевести на 20-часовую рабочую неделю, что снизит зарплату до минимума. «В нынешней ситуации, в условиях введения жёстких санкций, когда должны быть задействованы все имеющиеся мощности стратегических предприятий оборонно-промышленного комплекса, считаем неприемлемым реализацию мероприятий по выводу из эксплуатации более половины производственных площадей АО «СЗ «Море», под инвестиционные проекты. В условиях действия введенных санкций никакие коммерческие инвестиционные проекты, кроме государственных, в том числе и оборонных, не могут быть реализованы», — заявили в «Судпрофе».

Как рассказала «Новым известиям» руководитель первичной профсоюзной организации предприятия, Любовь Степунина, последние два года на предприятии были особенно тяжелыми, так ка затянулся процесс передачи завода от госкорпорации «Ростех» в «Объединённую судостроительную корпорацию». Этот процесс завершился в марте и «Море» не успел получить заказы, которые распределялись на этот год.

«Пока решался вопрос о передаче нас из «Ростеха» в ОСК, заказов мы не получали, — рассказала она, — все процедуры закончились в марте этого года, но заказов так и нет. Уже провели процедуру сокращения, сократили 44 работника. В начале года нас было 400, сейчас 360. Все переведены в простой с сохранение двух третей зарплаты. Периодически кого-то отзывают на работу, но по большей части в простое. До этих проблем зарплаты рабочих составляли тысяч 30 000, сейчас во время простоя доход упал. Если будет принято решение перейти на 20-часовую рабочую неделю, то будет еще ниже: порядка 10 000 рублей. На эти деньги прожить тяжело».

Завод работает с 1938 года и производит как военные катера, так и гражданские. Специализируется на судах с динамическими принципами поддержания: на подводных крыльях, на воздушной подушке, на каверне и глиссирующих судах. Среди прочего, производит туристические и прогулочные катера, которые, правда оказались невостребованными, несмотря на рост внутреннего туризма и интерес к водному бизнесу.

«Квалифицированные специалисты вынуждены увольняться и уезжать на заработки, — говорит Любовь Степунина, — наши сотрудники на хорошем счету и легко находят работу по специальности в Питере, Владивостоке, Мурманске. Но у нас для них работы нет, поэтому растет социальная напряженность. Предприятие погрязло в долгах, все это время оно получает деньги от ОСК к кредит, поэтому встает вопрос о несостоятельности. Руководство говорит: будем пытаться найти заказы, загрузиться. Но уже август, в этом году получить что-то нереально, все распределение госзаказов прошло в начале года и мы не успели. Кроме того, мы под санкциями и получить частный заказ, тем более иностранный – это нереально. Кто купит корабль, который потом не пустят ни в один порт? Вся надежда на государство».

По словам профсоюзной активистки, коллектив уже обращался к главе Крыма Аксенову, писали письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

«Все, что нам нужно – это помощь в получении заказов и сохранение производственных площадей, — говорит Степунина. — Не так давно была принята новая морская доктрина, в которой говорится, что на базе судостроительных предприятий Крыма и Севастополя планируется создать судостроительный комплекс. Мы думаем, что тоже должны в него войти, но пока этого не видно».

Что говорят власти

Как сообщили «Новым известиям» в министерстве промышленной политики Республики Крым, проблемы у завода «Море» возникли еще в 2020 году на фоне пандемии коронавируса и нежелания российских покупателей приобретать суда, произведенные на полуострове.

«Частные судовладельцы, несмотря на постоянно проводимые переговоры и постановление правительства Российской Федерации, которое предусматривает предоставление субсидии российским организациям путём возмещения 30 % стоимости нового судна при условии размещения судостроительного заказа на отечественных верфях, его полной оплаты и использования построенного судна в целях рыболовства в течение пяти лет под Государственным флагом Российской Федерации, не желают размещать заказы на предприятии, расположенном на территории Республики Крым», — сообщили в ведомстве.

В министерстве оценили текущую загрузку производственных мощностей предприятия менее чем в 20% от плановой.

«Это не позволяет обеспечивать стабильную финансово-хозяйственную деятельность предприятия по уплате начисленных процентов и возврату основного долга, — уточнили в Минпроме Крыма, — в настоящее время на производственных мощностях предприятия осуществляется строительство двух морских скоростных пассажирских судов на подводных крыльях «Комета»120М». Также в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2025 года», выполняется два контракта по постройке судов в интересах ФКУ «Дирекция госзаказчика».

По данным правительства Крыма, Объединенной судостроительной корпорацией подготовлен проект концепции развития завода «Море», которая предполагает размещение государственных оборонных заказов и строительства гражданских судов. При этом завод включен в перечень стратегических предприятий.

Как сообщили «Новым известиям» в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации, завод «Море» страдал от хронического недофинансирования, износа основных производственных фондов, долгов и недостаточности заказов с 90-х годов.

«На предприятии произведена смена генерального директора, предстоит оптимизация издержек за счет централизации административных и организационно-финансовых функций в рамках Группы ОСК, — сообщили в корпорации, — с учетом опыта СЗ «Море» сформированы предложения по его дальнейшей специализации на маломерном и скоростном судостроении, определена перспективная номенклатура продукции. Ведется планирование производственной деятельности с акцентом на использование новых технологий, в т.ч. строительство корпусов из алюминия и композитных материалов. Существенное влияние на реализацию запланированных мероприятий окажет поддержка Минпромторга России, в том числе в части субсидирования и финансового оздоровления».

Отмечается, что делегация завода «Море» примет участие в форуме «Армия-2022», где запланированы встречи по линии гособоронзаказа и военно-технического сотрудничества, переговоры о контрактах по строительству, ремонту и техническому обслуживанию кораблей и судов для нужд ВМФ России и Росгвардии.

«В сфере гражданского судостроения организована работа с государственными и муниципальными заказчиками исходя из их потребностей и планов по обновлению флота. Также в порядке межзаводской кооперации СЗ «Море» будет задействован в проектах, реализуемых предприятиями Группы ОСК», — уточнили в Объединенной судостроительной корпорации.

В компании заявили, что не планируют сокращать персонал, кроме того, при ожидаемой загрузке заводу может потребоваться порядка 500 специалистов.

Александр Дыбин

Оригинал материала: “Новые Известия”