Мнение: «Лебединое озеро» в Сочи

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ об исключении Маргариты Дробязко и Повиласа Ванагаса (на снимке) из списка кавалеров ордена Гедиминаса пятой степени. И обьяснил это решение тем, что пара «перечеркнула свои заслуги перед Литвой циничным актом участия в коммерческом мероприятии в Сочи».

Еще раз. За что призеров чемпионатов мира и Европы по фигурному катанию лишили государственных наград? За участие в шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро».

Из этой новости узнал, что в Сочи на льду олимпийского дворца спорта «Айсберг» идет балет на льду «Лебединое озеро».

Ледовый мюзикл «про предательство и настоящую любовь, подлость и благородство, отчаяние и надежду, борьбу тёмных и светлых сил в человеке…» поставила NAVKA SHOW, организованная супругой пресс-секретаря президента России.

Интересно, Владимир Путин, заехав на отдых в Сочи, посетит шоу? Или воздержится? Чтобы не будоражить у народонаселения России ассоциативный ряд, который вызывает «Лебединое озеро» еще с советских времен?

Фотография Маргариты Дробязко и Повиласа Ванагаса отсюда

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