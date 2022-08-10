Тяжкое бремя Эстонии – Личное мнение

От некоторых заявлений у меня глаза на лоб лезут. Премьер-министр Эстонии Каллас выдала, что пора заканчивать выдавать Шенген россиянам, потому что, по её мнению, посещение Европы — привилегия, а не право человека.



Фото: Соцсети

Тяжкое бремя, говорит, ложится на плечи, когда пропускаешь людей через границу.

Что тут сказать?

Можно, конечно, поговорить о правах человека, но давайте не будем обсуждать и так для всех очевидное?

Если в Европе считают, что «пора прекращать туризм из России», то это уничтожит их отрасль, в то время как россиянам есть, куда ехать. Как внутри страны, так и за её пределами.

Вряд ли хоть где-то в мире найдётся более интересный город, чем Санкт-Петербург. Да и в Москве — столько музеев, мест для прогулок, что хватит на десять поездок.

Кроме того, есть Ярославль, Нижний, Казань, города Золотого кольца. Суздаль и Тула — чтобы всё посмотреть, времени не хватит.

Нужны красоты природы? Вот уж чего в России с избытком, даже перечислять не имеет смысла.

Хочется тёплое море, пляжный отдых? Турция, Египет, Таиланд и ещё огромный перечень стран, куда можно полететь, чтобы погреться хоть в январе.

К чему это я? Ах, да: если Европа хочет остаться и без туристов, то это их выбор. Энергетический сектор уже убили, что будет зимой там, представить жутко, так если хотят ещё и остаться без денег из сферы туризма, то что мы можем тут сделать?

Скажется ли хоть как-то на вас предлагаемый запрет на выдачу виз в страны ЕС?

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