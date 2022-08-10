 

«Новая холодная война» теперь ведётся и в космосе

10.08.2022, 22:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Россия на прошлой неделе запустила спутник шпион, который, как предполагают в США, будет использоваться для того, чтобы изучить аналогичный космический аппарат, выведенный американцами на орбиту в феврале, передаёт NBC. Как отмечается в репортаже канала, эксперты убеждены, что такой шаг — это элемент новой холодной войны, которая теперь идёт не только на земле, но и на околоземной орбите.

2 февраля в штате Калифорния компания SpaceX произвела запуск ракеты, которая вывела на орбиту секретный правительственный спутник с обозначением NROL-87. 

ОПЕРАТОР ЦУП: Подтверждаем отделение ступени. 

Считается, что запущенный аппарат — новейший и сверхсекретный спутник-шпион: в Пентагоне заявили, что он будет «участвовать в выполнении задач воздушно-космической разведке». 

Но за этим запуском наблюдали и в Москве — а на прошлой неделе РФ запустила свой собственный спутник-шпион, «Космос-2558», разместив его на той же орбите, на которой находится американский аппарат, но чуть ниже него. 

ГЕНЕРАЛ ДЖЕЙМС ДИКИНСОН, Космическое командование ВС США: Это очень безответственный шаг. 
 
В эксклюзивном интервью NBC News генерал Космического командования ВС США Джеймс Дикинсон заявил, что Россия, вероятно, пытается таким образом поближе присмотреться к американским разведывательным средствам. 

ДЖЕЙМС ДИКИНСОН: Мы видим, что российский аппарат находится на орбите, пролегающей рядом с одним из объектов американского правительства, представляющих большую ценность. Мы, как и всегда, продолжим его отслеживать и получать актуальную информацию. 
 
На прошлой неделе нашим операторам посчастливилось стать первыми журналистами, получившими доступ в расположенный в Колорадо-Спрингс объединённый центр управления Космического командования США. 

ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК ДЖОН ШО, замглавы Космического командования ВС США: Это — зенит, самый верх в иерархии центров космических операций нашего минобороны. 
 
Отсюда США отслеживают абсолютно все ракетные запуски по всей планете — начиная с Украины, где продолжаются боевые действия, и Тайваня, где проходят учения, и заканчивая Россией, которая провела запуск своего спутника. 

ТОМ КОСТЕЛЛО, корреспондент NBC News: Насколько быстро становится известно, что в какой-то точке планеты что-то запустили? 
 
ДЖОН ШО: На сегодняшний день мы имеем в распоряжении продвинутые космические средства, которые засекают запуск и сообщают нам о нём практически в тот же момент, когда он производится. 
 
ОПЕРАТОР: 80 градусов 36 минут западной широты… 
 
ТОМ КОСТЕЛЛО: Это — новейший инфракрасный спутник, который применяется для обнаружения теплового следа от запуска ракеты любого типа в любой точке мира. Это — модель в масштабе 1:2; настоящий спутник — размером примерно со школьный автобус. 
 
ЭКСПЕРТ: У РФ есть аналогичный потенциал благодаря её собственным спутникам. 
 
Международные организации, занимающиеся отслеживанием спутников, говорят, что РФ отнюдь неспроста запустила свою собственную ракету носитель именно в тот момент, когда американский спутник шпион проходил над российским космодромом. 

ЭКСПЕРТ: Это — часть новой холодной войны, ведь она ведётся и в космосе. То есть, по сути это — элемент игры в кошки-мышки в космическом пространстве. 
 
В ноябре прошлого года РФ провела демонстративную акцию, уничтожив один из своих спутников на орбите. 
 
ДЖЕЙМС ДИКИНСОН: И мы до сих пор отслеживаем почти 1500 обломков, которые возникли в результате того инцидента, того испытания. 
 
Новая холодная война перемещается с земли в космическое пространство. 

Том Костелло, NBC News, Колорадо-Спрингс. 

Дата выхода в эфир 10 августа 2022 года. 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.05.21 / С ароматизированной косметикой стоит быть осторожней: как она может навредить коже

31.12.21 / Мужчина выстрелил в лед, но никак не ожидал, что пуля будет себя так вести

09.08.21 / Скандалы: Правило «Плюс три»

14.02.22 / Девушка рассказала, как в Якутии отапливают дома, когда за окном -78 градусов

01.06.21 / Украинский производитель соли раскрасит российские упаковки в цвета ЛГБТ в честь месяца гордости

16.02.21 / Юрий Шатунов: «Навальный давно никому не интересен»

23.12.21 / Мнение: Индонезия отказалась от контракта на покупку российских Су-35

05.08.20 / В Техасе из-за проклятой куклы отец убил малолетнюю дочь

01.07.22 / Беглов посчитал «успешным» отметившийся скандалами и формальными договоренностями ПМЭФ-2022

21.03.22 / Мнение: Безжалостный удар агрессора по мирному торговому центру

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика