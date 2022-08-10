«Новая холодная война» теперь ведётся и в космосе

Россия на прошлой неделе запустила спутник шпион, который, как предполагают в США, будет использоваться для того, чтобы изучить аналогичный космический аппарат, выведенный американцами на орбиту в феврале, передаёт NBC. Как отмечается в репортаже канала, эксперты убеждены, что такой шаг — это элемент новой холодной войны, которая теперь идёт не только на земле, но и на околоземной орбите.

2 февраля в штате Калифорния компания SpaceX произвела запуск ракеты, которая вывела на орбиту секретный правительственный спутник с обозначением NROL-87.

ОПЕРАТОР ЦУП: Подтверждаем отделение ступени.

Считается, что запущенный аппарат — новейший и сверхсекретный спутник-шпион: в Пентагоне заявили, что он будет «участвовать в выполнении задач воздушно-космической разведке».

Но за этим запуском наблюдали и в Москве — а на прошлой неделе РФ запустила свой собственный спутник-шпион, «Космос-2558», разместив его на той же орбите, на которой находится американский аппарат, но чуть ниже него.

ГЕНЕРАЛ ДЖЕЙМС ДИКИНСОН, Космическое командование ВС США: Это очень безответственный шаг.



В эксклюзивном интервью NBC News генерал Космического командования ВС США Джеймс Дикинсон заявил, что Россия, вероятно, пытается таким образом поближе присмотреться к американским разведывательным средствам.

ДЖЕЙМС ДИКИНСОН: Мы видим, что российский аппарат находится на орбите, пролегающей рядом с одним из объектов американского правительства, представляющих большую ценность. Мы, как и всегда, продолжим его отслеживать и получать актуальную информацию.



На прошлой неделе нашим операторам посчастливилось стать первыми журналистами, получившими доступ в расположенный в Колорадо-Спрингс объединённый центр управления Космического командования США.

ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК ДЖОН ШО, замглавы Космического командования ВС США: Это — зенит, самый верх в иерархии центров космических операций нашего минобороны.



Отсюда США отслеживают абсолютно все ракетные запуски по всей планете — начиная с Украины, где продолжаются боевые действия, и Тайваня, где проходят учения, и заканчивая Россией, которая провела запуск своего спутника.

ТОМ КОСТЕЛЛО, корреспондент NBC News: Насколько быстро становится известно, что в какой-то точке планеты что-то запустили?



ДЖОН ШО: На сегодняшний день мы имеем в распоряжении продвинутые космические средства, которые засекают запуск и сообщают нам о нём практически в тот же момент, когда он производится.



ОПЕРАТОР: 80 градусов 36 минут западной широты…



ТОМ КОСТЕЛЛО: Это — новейший инфракрасный спутник, который применяется для обнаружения теплового следа от запуска ракеты любого типа в любой точке мира. Это — модель в масштабе 1:2; настоящий спутник — размером примерно со школьный автобус.



ЭКСПЕРТ: У РФ есть аналогичный потенциал благодаря её собственным спутникам.



Международные организации, занимающиеся отслеживанием спутников, говорят, что РФ отнюдь неспроста запустила свою собственную ракету носитель именно в тот момент, когда американский спутник шпион проходил над российским космодромом.

ЭКСПЕРТ: Это — часть новой холодной войны, ведь она ведётся и в космосе. То есть, по сути это — элемент игры в кошки-мышки в космическом пространстве.



В ноябре прошлого года РФ провела демонстративную акцию, уничтожив один из своих спутников на орбите.



ДЖЕЙМС ДИКИНСОН: И мы до сих пор отслеживаем почти 1500 обломков, которые возникли в результате того инцидента, того испытания.



Новая холодная война перемещается с земли в космическое пространство.

Том Костелло, NBC News, Колорадо-Спрингс.

Дата выхода в эфир 10 августа 2022 года.