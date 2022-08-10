Мнение: Геронтократия, «внешнеполитический алкоголизм» и советская культура обслуживания в США

1. Поздний Советский Союз много ругали за геронтократию правящей верхушки. Однако средний возраст членов Политбюро ЦК КПСС на излёте брежневской эпохи (в начале 1980-х) составлял всего лишь около 71 года (ссылка). Но современные Соединённые Штаты уже давно побили наш рекорд. Там средний возраст ведущих политиков приближается уже к 80 годам (ссылка):



В начале 1980-х гг. слово «геронтократия» было синонимом дряхлеющего советского руководства. Над эпохой пышных похорон в СССР шутили даже американские президенты. Но сегодня США и сами сталкиваются с той же проблемой — их руководители стремительно стареют, умирают на своих постах и все равно наотрез отказываются давать дорогу молодым. <…>

«Наша нация обречена на то, чтобы стать еще одним Советским Союзом», — сказал экс-президент США Дональд Трамп на выступлении перед сторонниками 27 июля. Конечно, его слова были больше фигурой речи. Однако волей-неволей экс-президент подчеркнул реальное положение США, руководство которых все больше приближается к ЦК КПСС времен позднего СССР.

Возраст — это действительно острая проблема, особенно для Конгресса США. В последнее время он бьет все рекорды по старикам-депутатам. В 2021-м медианный возраст всех конгрессменов составлял около 60 лет при средних 38 по общему населению США. Годом ранее медианный возраст сенаторов перевалил за 64, сделав 117-й созыв верхней палаты парламента самым пожилым в истории.

Ситуация смотрится еще печальнее при взгляде на руководство Конгресса. Спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси — 82 года, лидеру демократического большинства Стени Хойеру — 83. В сенате противоборствующие фракции демократов и республиканцев возглавляют Чак Шумер (71) и Митч Макконнелл (81).

Старение политического истеблишмента заметно и по общественным настроениям. Американцы все чаще дискутируют об умственных способностях руководства и их физической возможности досидеть свои сроки до конца. Да и сами политики из-за возраста все чаще попадают в неприятные ситуации.

В 2020 году сенатор от Калифорнии Дайэнн Файнстайн (89) на заседании задала директору Twitter Джейку Дорси один и тот же вопрос несколько раз подряд. С тех пор ее феноменальная рассеянность стала достоянием прессы — поговаривают, что большую часть обязанностей Файнстайн исполняют ее помощники, а сама сенатор обещала руководству Демпартии уйти на пенсию еще в 2018-м, но забыла об этом. В итоге политика уговорили не переизбираться. Но она все еще хочет досидеть до конца свой срок, который закончится в 2024 году.

В 2021-м конгрессмен из Айовы Чарльз Грассли (88) ошарашил всех намерением в очередной раз пойти на выборы — чему не помешало даже желание сопартийцев отправить его в отставку. В случае переизбрания на промежуточных выборах он пойдет на восьмой срок.

Но даже Грассли с 40-летним стажем далек от абсолютного рекорда по пребыванию в должности. Первое место прочно занимает член Палаты представителей Дон Янг, который работал там почти полвека или 25 сроков. Конгрессмен планировал идти и на 26-й, но ему помешала смерть — Янг скончался весной этого года в возрасте 88 лет.

Старение законодателей — не единственная беда, которая волнует американцев. В последние годы тема возраста стала применима и к президентам, которые год от года становятся все старше. В 2016 году 70-летний Трамп стал самым пожилым впервые избранным президентом США. Однако уже в 2020-м Трампа переплюнул Джо Байден, избравшийся в 78. <…>

На фоне этого многие с тревогой смотрят на 2024 год, в котором должны пройти следующие президентские выборы. Социология показывает, что наиболее вероятными претендентами на кресло президента снова станут Байден и Трамп, хотя им на тот момент будет уже 82 и 78 лет.

2. США вообще довольно похожи на поздний СССР. Так, в брежневские времена СССР был в плохих отношениях со множеством стран мира: с Западом, с Израилем, с Китаем, с Японией… при этом советские власти распыляли ресурсы на поддержку коммунистов в Африке, Азии и Латинской Америке, что почти не давало экономических выгод в силу тогдашней бедности социалистических стран.

Современные США также ссорятся с ключевыми международными игроками и выбирают себе весьма сомнительных союзников (ссылка):



The American Conservative назвала президента США Байдена внешнеполитическим алкоголиком.

США движутся к национальному банкротству, считает автор статьи для издания The American Conservative. В материале бывший специальный помощник экс-президента страны Рональда Рейгана Дуг Бэндоу рассуждает, смогут ли Штаты сохранить лидерство на международной арене.

По мнению Бэндоу, президент США Джо Байден не может насытиться вмешательством страны в дела других государств по всему миру, словно алкоголик. Американский лидер втянул государство в опасную опосредованную войну против Москвы, объявил о готовности бороться с Китаем из-за Тайваня, а также пригрозил Ирану нападением.

«Где бы он взял деньги, необходимые для такого количества конфликтов? США движутся к национальному банкротству», — предрек автор статьи.

3. Блогер alexey_zharikov пишет про деградацию торговли в США, где из-за высокого уровня воровства дорогие и дефицитные товары перестают выкладывать на полки, так что купить их можно только через менеджера, как в каменном веке (ссылка):

Общение с сотрудниками магазина или дилерской — это в США с высокой вероятностью большой моральный ущерб. А для индивидуалистов — интровертов, культура которых в США особенно сильно насаждается — двойной ущерб. Идея супермаркета (по советски — универсама) в том и состояла, что покупатель сам выбирает товар, в том числе и продукты для еды, без участия продавцов. Как только такой формат розничной торговли ограничат — все покупатели, до единого, уйдут в Интернет.

У нас в Волмарте даже автомобильные лампочки за 3 доллара закрыли на замок. И я ЧАС искал продавца с ключом, чтобы купить лампочку взамен перегоревшей!