Скандалы: Обошлись без профессионалов

Чиновники утаили от архитекторов Генплан Питера

Члены архитектурного и градостроительного сообщества Петербурга утверждают, что в глаза не видели Генеральный план города. Как уже сообщили «Новые Известия», 5 августа в Санкт-Петербурге началось обсуждение проекта Генплана в заочном формате. Граждане могли направить свои замечания на сайт комитета по градостроительству, причем сделать это они должны были до 10 августа. Да, замечания они посылали, однако выяснилось невероятное: оказывается, Генеральный план до сих пор не видели те, кто единственный может дать ему адекватную профессиональную оценку – архитекторы и градостроители!

Так, генеральный директор Архитектурной мастерской Сергей Бобылев сказал «Невским новостям»:

«Новый Генплан практически никто не видел, поэтому говорить о его особенностях невозможно. Он не обсуждался в профессиональной среде, в Союзе архитекторов, не было собрания профессионалов и экспертов в области градостроительства. Это кулуарный документ, который я не видел. На его согласование при этом отведена всего неделя. Как это успеть? Я знаю нескольких собственников, которые в недоумении узнали, что у них изменились функциональные зоны без согласования с ними. Есть много вопросов, требующих большего времени для изучения и корректировок Генплана. Такие сжатые сроки объясняются, вероятно, политической целесообразностью…»

Более того, даже вице-президент городского Союза архитекторов Святослав Гайкович «не имеет понятия о содержании масштабного проекта», сообщает издание.

Свой комментарий на этот счет публикует автор канала «Шпилька архитекторки»:

«Подтвердились опасения по поводу ситуации с обсуждением нового Генерального плана Петербурга в архитектурном сообществе.

Обсуждения действительно не было, и не предполагалось. Архитекторы-руководители мастерских, состоящие в Союзе архитекторов, называют этот проект кулуарным документом. Доступа к нему до начала общественного обсуждения ни у кого не было, и все основные решения принимались вне архитектурной среды. Конечно, уровень правления Союза архитекторов позволяет (как указано в уставе Союза), и на самом деле обязывает задавать вопросы чиновникам из КГА. Но, с удивлением я узнаю, что президентом Союза архитекторов 27 апреля 2022 г. выбран экс-глава КГА, представлявший Заказчика во время разработки «проекта внесения изменений в Генеральный план», у непосредственного Исполнителя — СПб ГКУ «НИПЦ Генплана Санкт-Петербурга». К слову, в июле он же был избран и в новый состав Президиума Санкт-Петербургского общества охраны памятников. Для полного контроля над еще одним неудобным объединением.

К сожалению, архитекторы и инженеры давно констатировали, что их мнение как профессионалов никому не нужно. Из них небезуспешно пытаются сделать рядовых исполнителей проектно-сметной документации с красивыми иллюстрациями, в интересах строительного бизнеса.

Но может стоит задуматься, что градостроительство – это не схемы с набором дорогостоящих мероприятий по прокладкам, пробивкам, застройкам и закопкам всего, что придумано, и подороже. Пусть даже в этих схемах есть рациональное обоснование, расчет и отбор решений. Объясните, докажите, покажите, как это будет выглядеть и воплощаться. Какое будет преимущество для города? Где профессиональная дискуссия? Где конкурсы? Что это за унылые шаблонные тома проекта «Материалы по обоснованию», «Анализ решений», которые никто не успеет даже открыть, а не то, что изучить?

Наверное, стоит напомнить, что градостроителями Петербурга были не безликие аббревиатуры с кавычками, а зодчие. И до сих пор не на схемы со сметной стоимостью смотреть в Петербург приезжают, а извините, всё-таки на результат работы талантливых, умных, образованных, и достойных людей. Как везде в мире, и даже сейчас, хоть нам и пытаются внушить, что не те нынче времена.

Ну, а, собственно, по Градплану — всё уже понятно. В основном, это корректировка зонирования с постепенным уплотнением жилой застройки, и сокращение и перевод производственных зон в общественно-деловую, с жилой функцией, плюс — новые намывные территории – для того же жилья. Будет ли осуществлено обещанное планов громадьё, особенно сказочная транспортная инфраструктура – вопрос. Не может ли это быть просто красивыми блёстками для радости народа?»

Оригинал материала: “Новые Известия”