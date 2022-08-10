Мнение: Бес виз

Мир сходит с ума. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что на обсуждение в ЕС внесено предложение о запрете выдачи шенгенских виз россиянам.

Дословно: «Он [проект] внесен некоторыми странами в ЕС и тем самым находится на повестке. Правительство ФРГ теперь должно будет провести дискуссии по нему между членами кабинета и внутри ЕС. Эти дискуссии не завершены…» (цитата по ТАСС отсюда).

Неужели они не помают, что лишение вех без исключения россиян возможности въезжать в Европу, только усилит вертикаль власти, что россияне еще теснее сплотятся «вокруг партии и правительства», что ускорится советизация и КНДРизация России.

Нас пугали, что власть может ввести выездные визы, что поехать заграницу скоро можно будет только с разрешения ФСБ. Но Европа решила опередить россисйкие власти? Так получается?

Запрет выдачи шенгенских виз россиянам – это уже какая-то бесовщина.

На снимках: смотрю на фотографии, сделанные во время командировок в Лондон, Париж, Копенгаген… и думаю, неужели те россияне, кто не был в этих городах, уже никогда не смогут прилететь ни в Париж, ни в Лондон, ни в Копенгаген…

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