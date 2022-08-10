 

Мнение: Бес виз

10.08.2022, 21:39, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Мир сходит с ума. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что на обсуждение в ЕС внесено предложение о запрете выдачи шенгенских виз россиянам.

Дословно: «Он [проект] внесен некоторыми странами в ЕС и тем самым находится на повестке. Правительство ФРГ теперь должно будет провести дискуссии по нему между членами кабинета и внутри ЕС. Эти дискуссии не завершены…» (цитата по ТАСС отсюда).

Неужели они не помают, что лишение вех без исключения россиян возможности въезжать в Европу,  только усилит вертикаль власти, что россияне еще теснее сплотятся «вокруг партии и правительства», что ускорится советизация и  КНДРизация России.

Нас пугали, что власть может ввести выездные визы, что поехать заграницу скоро можно будет только с разрешения ФСБ. Но Европа решила опередить россисйкие власти? Так получается?

Запрет выдачи шенгенских виз россиянам – это уже какая-то бесовщина.

На снимках: смотрю на фотографии, сделанные во время командировок в Лондон, Париж, Копенгаген… и думаю, неужели те россияне,  кто не был в этих городах, уже никогда не смогут прилететь ни в Париж, ни в Лондон, ни в Копенгаген…

Источник: Ирек Муртазин


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.02.22 / Молодая жена заставила Валерия Николаева сделать пластическую операцию

03.09.21 / Певица назвала участников программы Малахова “Спасите Азизу” лицемерами, а себя – счастливой

06.06.22 / Скандалы: Оплатите санкции

11.09.21 / Эксперт предсказал Афганистану взрывной рост экономики

28.01.22 / Как притянуть больше позитивной энергии: прогноз фэншуй на февраль 2022-го

21.12.21 / Анна Семенович призналась, что первые гастроли шокировали участниц «Блестящих»

15.12.21 / Российские ученые обнаружили гигантский ледник на Марсе

11.01.21 / Пойдут ли США на «легализацию» НЛО?

02.07.22 / Платье в полоску и джинсовая юбка. Какие вещи из старого летнего гардероба еще актуальны

21.08.20 / Регина Тодоренко возвращается в шоу “Орел и решка” вместе с Настей Ивлеевой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика