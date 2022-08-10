 

Мнение: О невыносимой жестокости западных санкций… Начинает накрывать?

10.08.2022, 21:30, Разное
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Да уж, вот это действительно — «звериный» оскал капитализма!

И пока тут отдельные блогеры героически пишут, как западные санкции стремительным бумерангом ударяют по Западу же, в России ситуация становится всё плачевней. Бремя суровых ограничений начинают ощущать на себе самые незащищённые. И это по-настоящему жестоко, ведь они даже сказать толком ничего не могут. Даже в этих ваших «энторнетах»…

Короче, случилось страшное ©

Американская компания Purina, входящая в группу Nestle, остановила продажу и производство в России целого ряда кормов для кошек и собак, включая Friskies, Cat Chow, Dog Chow, Gourmet и Darling Dog. По официальной версии, вследствие «логистических трудностей с поставками сырья». Которые, в свою очередь, напрямую связаны с ранее введёнными запретами в отношении российских банков, бирж, транспортных компаний, страховых и сервисных организаций. Также сказывается и умело организованное «давление общественности» на западный бизнес, ведущий дела в России.

Что ж, это действительно и жёстко, и жестоко.

Ладно, мы переживём без капсул Nespresso и минеральной воды San Pellegrino. Обойдёмся без шоколадок KitKat и смесей Nesquik, хотя это удар уже по нашим детям. Может быть, мы это заслужили

Но котиков-то за что лишать любимой и привычной еды? Ведь теперь, чтобы обеспечить российских домашних питомцев питанием отечественного производства, нужно построить не менее десяти заводов, на которые необходимо около 50 млрд руб. И дело не в том, что нет денег, а в том, что такая постройка займёт годы. На протяжении которых кошечкам и собачкам придётся перебиваться колбаской и мяском, разбавленных макарошками и овощными смесями. Придётся страдать от смены пищевых привычек и несбалансированности рациона. А то и от голода…

«Господа, вы звери!» ©

Так за что #санкции обрекают бессловесных животных, которые вообще на выборах не голосовали, на мучения и страдания? В чём они-то перед Западом провинились? И почему молчит «Гринпис»?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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