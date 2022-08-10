 

Карапуз-детсадовец – Личное мнение

10.08.2022, 21:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Узнали?


Фото: Соцсети

Вот и я тоже не сразу.

Нетребко, что с тобой? Зачем ты вырядилась как карапуз-детсадовец? Я искренне этого не понимаю.

Смотреть на то, как грузная, грубая бабища игриво строит из себя Пеппи Длинныйчулок, лично мне неприятно.

Есть в таком поведении что-то откровенно неумное и, на мой взгляд, жалкое.


Фото: Соцсети

Нетребко, тебе — 50! Пятьдесят!

Да, и в этом возрасте можно быть весёлой, заводной, задорной. У всех этих прекрасных человеческих качеств нет возрастных ограничений.

Но веселиться, когда тебе 50, всё же лучше, не надевая на башку детскую панамку и не повязывая вокруг шеи слюнявчик с танцующим кукурузным початком.

Как относитесь к таким вот практически пожилым «девочкам-девочкам»? Знавали таких? И как вам — в их обществе? Не напрягают?

Источник: Лена Миро


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.08.22 / В Судане во время празднования 100 дней без госпереворотов мятежники захватили президентский дворец

27.08.21 / Леди так не сделает: ошибки в маникюре, которые не допускают элегантные дамы

03.04.22 / Илон Маск рекомендовал NASA покупать космические технологии за рубли

24.06.21 / И место занимают, и выбросить жалко: идея рамы для зеркала из старых детских игрушек (фото)

20.05.21 / Электрический пикап Ford F-150 Lightning может обеспечить энергией ваш дом в случае отключения электроэнергии

27.04.22 / Бросила школу и отказывается смотреть на мать: какой стала старшая дочь Хаматовой

05.10.21 / Виталий Наливкин опроверг заявления «Архива Пандоры» о своей офшорной даче в Казахстане

17.02.22 / Прическа гораздо важнее макияжа и дизайнерских украшений, чтобы выглядеть изысканно при ограниченном бюджете

06.06.21 / Что нужно сделать с чайником прежде чем мыть его: бытовая хитрость

11.05.22 / Из-за логистической ошибки вместо шоколада из ОАЭ в Госдуму попали золотые слитки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика