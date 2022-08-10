Карапуз-детсадовец – Личное мнение
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Узнали?
Фото: Соцсети
Вот и я тоже не сразу.
Нетребко, что с тобой? Зачем ты вырядилась как карапуз-детсадовец? Я искренне этого не понимаю.
Смотреть на то, как грузная, грубая бабища игриво строит из себя Пеппи Длинныйчулок, лично мне неприятно.
Есть в таком поведении что-то откровенно неумное и, на мой взгляд, жалкое.
Фото: Соцсети
Нетребко, тебе — 50! Пятьдесят!
Да, и в этом возрасте можно быть весёлой, заводной, задорной. У всех этих прекрасных человеческих качеств нет возрастных ограничений.
Но веселиться, когда тебе 50, всё же лучше, не надевая на башку детскую панамку и не повязывая вокруг шеи слюнявчик с танцующим кукурузным початком.
Как относитесь к таким вот практически пожилым «девочкам-девочкам»? Знавали таких? И как вам — в их обществе? Не напрягают?
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Источник: Лена Миро
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