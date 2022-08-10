«Мозг размером с булавку» — американский полковник обвинил политиков в разжигании войны, к которой США не готовы

Здравомыслящие американцы понимают, что политический истеблишмент в Вашингтоне, разжигающий новую мировую войну из-за Тайваня, похож на «бронтозавра с телом длиной 50 метров и мозгом размером с булавку», считает полковник в отставке, бывший советник министра обороны в администрации Трампа Дуглас Макгрегор. Как он пишет в статье для The American Conservative, хотя власти США попусту сотрясают воздух, это может привести к вооружённому конфликту, к которому Америка не готова. В результате США рискуют пойти по тому губительному пути, по которому британцы пошли в 1914 году.



AP

В 1979 году тогдашний президент Картер официально объявил об отказе США от Договора о взаимной обороне 1954 года с Тайванем. Действия Картера внезапно положили конец обязательству Вашингтона защищать Тайвань от нападения со стороны материкового Китая. Тем не менее, отвечая на вопрос журналиста о том, применит ли он военную силу в ответ на возможное китайское вторжение на Тайвань, нынешний американский президент Байден заявил: «Да, это то, к чему мы стремимся».

Как считает полковник в отставке, бывший советник министра обороны в администрации Трампа, ветеран боевых действий и автор пяти книг Дуглас Макгрегор, в том, что касается обороны и внешней политики, в высших политических кругах Вашингтона обнаруживается очень мало хладнокровных реалистов. С 1945 года, за несколькими небольшими исключениями, большинство американских президентов были склонны ставить свою краткосрочную политическую известность или эфемерные либеральные цели выше реальных и конкретных национальных интересов в отношениях Америки с другими государствами, и Байден вовсе не исключение из этих правил.

Как он продолжает в статье для The American Conservative, руководствуясь больше импульсами и эмоциями, чем разумом или знанием фактов, президент Байден, как и большая часть правящего политического класса Вашингтона, может быть в частном порядке вполне доволен визитом спикера Пелоси в Тайбэй. Однако, если поездку спикера Пелоси на Тайвань рассматривать в контексте явно необдуманного ранее упомянутого замечания Байдена, становится ясно, что такое сочетание оказывает негативное влияние на всю Азию.

«Разумная внешняя политика и военная стратегия должны включать в себя нечто большее, чем рассмотрение каждого потенциального конфликта как великого «морального обязательства», в котором на карту поставлены все ценности американской цивилизации. Иными словами, нашим политикам не следует попусту сотрясать воздух. Это может привести к вооружённому конфликту, к которому Вооружённые силы США не готовы», — пишет Макгрегор.

Он отмечает, что военные действия не следует инициировать до тех пор, пока не станет понятна истинная цель конфликта, пока не будут определены порождаемые им требования к американскому народу, а желаемый конечный результат станет не только понятен, но и достижим. И хотя эти моменты должны казаться любому нормальному наблюдателю очевидными, история показывает, что это не так.

В качестве примера он приводит 1914 год, когда в день мобилизации Германии к войне с Россией и Францией ведущие члены британского кабинета выступили против вступления Англии в войну против Германии. Однако окончательное решение об участии Британии в конфликте не было результатом длительного и сложного процесса принятия решений. Сэр Эдвард Грей, министр иностранных дел, просто заявил, что Великобритания несёт «моральное обязательство» поддерживать нейтралитет Бельгии.

Сэр Уинстон Черчилль, первый лорд Адмиралтейства, в свою очередь, утверждал, что британский электорат требует действий. Хотя позже он скажет, что Королевский флот был единственной силой, которая могла заставить Германию проиграть войну всего за полдня и что эта решающая роль британского флота определила бы исход всего конфликта. Позиция Черчилля побудила министров поверить в то, что Германия будет вынуждена сражаться на море на условиях, выгодных для Британской империи.

Британский премьер-министр Герберт Асквит в конце концов пришёл к выводу, что, если его правительство не объявит войну Германии и Австро-Венгрии, его политические оппоненты заменят его новым правительством, которое это сделает. Четвёртого августа, после того как британское правительство объявило войну немцам, генерал Китченер, недавно назначенный начальником британского имперского генерального штаба, сообщил плохие новости: война, как настаивал Китченер, продлится не менее трёх лет и потребует от британцев участия миллионов её солдат в долгом, изматывающем сражении на континенте.

«Решение Британии начать войну с Германией и Австро-Венгрией не было обусловлено объективной оценкой соответствующих стратегических преимуществ и недостатков участников Первой мировой войны. Те политики в Вашингтоне, которые сегодня призывают к конфронтации с Китаем, также руководствуются больше эмоциями, чем разумом», — сравнивает автор материала.

Пекин ожидает, что непосредственная угроза Китаю будет исходить от Тихоокеанского флота ВМС США и американских военно-воздушных сил. Исходя из этого, за последние два десятилетия Пекин вложил значительные средства в создание мощного сочетания эшелонированной противовоздушной обороны и обширного арсенала наземных тактических и средних высокоточных ракет класса «земля — земля», реактивных снарядов и барражирующих боеприпасов, связанных с постоянными космическими и наземными платформами разведки, наблюдения и рекогносцировки.

В случае конфликта вокруг Тайваня надводный флот ВМС США должен будет действовать вдали от береговой линии Китая, чтобы избежать ракетных ударов НОАК. Это серьёзно ограничит его способность влиять на военную ситуацию внутри страны. США могут как-то блокировать тихоокеанское побережье Китая, но для этого им придётся полагаться в первую очередь на свои многоцелевые атомные подводные лодки, находящиеся на большой глубине.

Но такая блокада китайского побережья не сведёт на нет главное стратегическое преимущество Китая. Глубина его континентальной территории с дружественно настроенной и богатой природными ресурсами Россией на севере предполагает, что блокада со стороны США вряд ли увенчается успехом. И если судить по темпам расходования боеприпасов и систем высокоточного оружия всех видов на Украине, текущие запасы высокоточных ракет и боеприпасов в США будут быстро исчерпаны.

«Нереалистичные представления о требованиях современной войны в сочетании с ложным чувством морального превосходства нанесли непоправимый вред Британской империи и в конечном итоге низвели Великобританию до статуса второстепенной мировой державы. Главный вопрос для американцев заключается в том, а не похож ли наш политический истеблишмент в Вашингтоне на бронтозавра с телом длиной 50 метров и мозгом размером с булавку. С каждым днём для американцев, обладающих здравым смыслом, становится всё более важным заменить обладателей булавочных мозгов, организующих постоянные политические шоу внутри вашингтонской кольцевой дороги, прежде чем они поведут американцев по тому губительному пути, по которому британцы пошли в 1914 году», — заключает Дуглас Макгрегор.