 

В 14 российских регионах телекоммуникационные компании могут получить налоговый вычет на инвестиции

10.08.2022, 20:54, Разное
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ИТДИ – инвестиционный налоговый вычет для телекоммуникационных компаний, который ввели власти четырнадцати российских регионов. Как сообщается в Telegram-каналах Минфина, компании могут вернуть часть налога на прибыль.
Министерство финансов предложило 14 регионам страны ввести налоговый вычет для телекоммуникационного бизнеса. По данным Минфина, ИНВ позволит операторам вернуть часть налога на прибыль. По данным Министерства цифровых технологий, совокупная экономия операторов из этих регионов составит несколько сотен миллионов рублей к 2022 году.

В министерстве заявили, что Министерство цифровых технологий обратило внимание этих регионов на то, что данная мера поддержки не должна иметь никаких ограничений, и выразили надежду, что другие субъекты РФ распространят ее на все телекоммуникационные компании.


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