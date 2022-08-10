 

Около 190 московских предприятий подали заявку в Центр поддержки промышленности

10.08.2022, 20:54, Разное
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Центр поддержки промышленности оказывает всестороннюю помощь бизнесу. За время его работы в него обратились около 190 компаний. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Главная задача Москвы – всесторонняя поддержка бизнеса. Центр поддержки промышленности был открыт весной этого года и решает многие вопросы, такие как логистика, выбор поставщиков, локализация, маркировка продукции и так далее. Собянин сообщил, что за помощью обратились около 190 компаний.

По словам Собянина, одна из крупных московских фармацевтических фирм попросила его организовать перевозку инсулина в Москву. Центр связался с компанией “Волга-Днепр”, грузоперевозчиком, с которым у нас заключен договор, и доставил лекарство. Планируется использовать возможности авиакомпании для перевозки сырья на московские предприятия. Другая компания благодаря Центру поддержки промышленности всего за два часа решила проблему с плесенью для ПЭТ-бутылок.

Мы нашли аналог, произведенный в России, и смогли заменить им зарубежный аналог. Московский Центр поддержки промышленности уже работает. У городских предприятий может возникнуть множество вопросов, начиная от обустройства гаража на своем заводе и заканчивая выходом на зарубежные рынки. Если их производственная деятельность связана, то специалисты центра могут помочь и крупным, и малым предприятиям. С апреля этого года центр работает в тестовом режиме.


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