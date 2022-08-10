Мнение: 10%-я инфляция в ЕС, масштабы вымирания европейцев и едят ли хлеб в Европе

1. Официальная инфляция в Евросоюзе приблизилась к 10%, что для современной Европы чудовищно много. Блогер genby приводит табличку с данными за июль и с конца прошлого года (ссылка).

Как видно, в Прибалтике инфляция зашкаливает за 20% – очевидно, из-за отключения российского газа. В Польше инфляция уже выше, чем в России, 15,5% (полякам мы тоже перекрыли газ из-за отказа платить в рублях).

А вот в самой России инфляция уже пятый месяц падает, откатываясь обратно. Тогда как в прочих европейских странах она растёт. К концу года эти два противоположных тренда России и ЕС (в целом) вполне могут пересечься, общеевропейская инфляция может оказаться выше российской. Зима близко…

Опять же, сбережения россиян от инфляции защищены высокими банковскими ставками, а рост цен у нас связан в основном с некритичным импортом. В Европе же сейчас дорожают самые элементарные, базовые для жизни вещи: электричество, топливо, еда…

2. Евросоюз после начала эпидемии ковида начал вымирать: его население впервые за всю историю сократилось (ссылка). Казалось бы, снижение на несколько сот тысяч в год – это ерунда, при общем населении в 446 миллионов это совсем немного.

Однако если посмотреть на те прогнозы, которые европейские демографы давали всего лишь десять лет назад, разница получается уже огромная (ссылка):



2010 год, Eurostat, официальный прогноз: население 27 стран-членов ЕС к 2030 году достигнет 519 миллионов 942 тысячи человек.

2019 год, Eurostat, официальный прогноз: население 27 стран-членов ЕС достигнет пика в 2026 году — с нынешних 446,8 миллионов до 449,3 миллионов. Затем начнётся постепенное снижение численности — до 441 к 2050 году и до 416 к 2100 году.

То есть в 2019-м специалисты-демографы Евросоюза ожидали к 2030-му уже не 520 миллионов жителей, а примерно 445.

Уместно спросить, куда за девять лет делись из прогноза 75 миллионов душ. Это всё-таки не мелочи, это целая Германия или половина России. Или пара Польш, или десяток Болгарий.

…На самом деле пик населения Европа пережила в 2020-м — и он уже позади: Европа вымирает несмотря на иммиграцию.

3. Блогер на Дзене объясняет, почему вопрос импорта зерна так важен для Европы, хотя европейцы вроде как в чистом виде хлеб едят довольно мало (ссылка):

Услышал тут недавно реплику, что, мол “в Европе всё равно хлеб особо не едят. Он там популярен не так, как в России, поэтому дефицит зерна для Европы не очень страшен”.

Тут хочется напомнить, что во-первых, зерно – это не только хлеб. Это, например, итальянская пицца и паста, французские круассаны и багеты, немецкие пироги и прочая выпечка и мучные блюда, которые в Европе популярны не меньше, чем в любом другом месте мира.

Во-вторых, фуражное зерно (как раз то, которое составляет большую часть российского экспорта) – это корм для животных, а значит – это мясо и молоко, без которых Европа уж точно никак не сможет.

В-третьих, в общем-то не особо важно, ест ли конкретный гражданин Европы хлеб и мясо или нет. Допустим, кто-то не ест, но дефицит зерна по нему ударит все равно. Т.к. дефицит зерна – это в любом случае недостаток калорий в общемировом питании, ведущий к удорожанию мирового питания в целом.

Грубо говоря, ты ешь только фрукты, а твой сосед – бургеры. Но т.к. бургеры исчезнут, сосед будет вынужден покупать фрукты, чтобы не умереть. Значит, фруктов тоже станет не хватать. Ну, просто как ни крути…