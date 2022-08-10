 

Расплывшаяся жена Николаева шокировала публику странным видом

10.08.2022, 20:40, Разное
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Жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова снялась в сериале “Детектив на все руки”, который скоро выйдет на российских экранах на телеканале ТВЦ. В своем телеграм-канале жена Николаева рассказала, что съемки уже завершены, и премьера совсем скоро состоится.

“8 августа у нас был крайний съемочный день на проекте “Детектив на все руки”. У нас сложилась замечательная команда, по которой я буду очень скучать!!!❤️ Было весело, трудно, трогательно, а что-то было впервые😉🙈, но было здорово!!! Спасибо нашему прекрасному, талантливому режиссеру Гузель Киреевой, помрежу Саше Пироговой, оператору Александру Бурцеву, продюсеру Антону Кальдину, моим агентам, и, конечно, прекрасным коллегам. А также нашему звездному гримеру-визажисту Ярославне за создание интересных образов и сложных причесок, и всем всем всем🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Жду выхода сериала и надеюсь, что моя Вероника понравится зрителю)))” – написала Проскурякова.

На фото и видео Юлия Проскурякова расплывалась в лучезарной улыбке. Она предстала в странном виде, который шокировал фанатов. Такая она была солнечная и жизнерадостная. Возможно, на улице вечером было прохладно, но на ней была синяя кофта, из-под которой торчало что-то белое, на голове был растрепанный хвостик, а за спиной болтался рюкзак.

Впрочем, Проскурякова безразлично относится к критике в свой адрес. Ее не раз упрекали в испорченной фигуре и странном стиле, но ей все нипочем. Главное для звезды – семейная жизнь и самореализация.


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