Мнение: Письмо: “Сделать пику для поднятия значимости”

Письмо очень длинное, но зато автор в подробностях описывает, как она шаг за шагом опускается в отношениях на самое дно.

Не надо писать, что автор липкая и постепенно достала мужчину до самых печенок как глист-солитер, это и так понятно, опишите лучше конкретные моменты, конструктивно, без лишних эмоций.

Опишите, почему автор действует так и совсем не видит себя со стороны.

Как это все выглядит в ее глазах, на что она рассчитывает, как это себе представляет.

anna_dabrova

Здравствуйте уважаемая Эволюция

Очень благодарна вам за ваш блог. Для меня это свет в окне. Жизнь разделилась на до чтения блога и после. И после она как-будто только началась.

Мне 40 лет, есть ребенок 8лет. Читаю ваш блог 4 года после развода единственного брака, длившегося 15 лет. За эти 4 года целенаправленно знакомилась с разными мужчинами, в основном через тиндер. Цель прокачаться в умении нравиться и влюблять и самой построить отношения в балансе. Голод был и есть. Во влюблении мелкими шажками прокачиваюсь. Вроде поняла как нужно влюблять мужчин, правда с худшей, чем у меня ОЗ. Несколько мужчин, еще более голодных бегают за мной с предложениями жениться. С одним два года назад случился морок, влюбленность, с желанием приняла предложение выйти замуж за него, но внезапно морок прошел, от замужества отказалась, а мужчина в сильнейшем минусе до сих пор. Отпускать жадно, но не использую материально. Просто выслушиваю его нытье как ему меня надо в свою жизнь, его бесконечные попытки меня к себе зазвать, как он злиться и потом сдувается, в общем наблюдаю как он всячески выходит из границ, потерял самоуважение. Ублажаю свою самооценку.

Полтора месяца назад познакомилась в Тиндрере с О.

О 41 год, предприниматель, занимается продажей автозапчастей, развивает свой бизнес. Доход неизвестно какой, но, думаю, больше, чем у меня. Во всяком случае на кафе он платит не задумываясь, в отличия от меня, я экономна. Снимает однокомнатную квартиру на окраине Москвы, и, сказал, что на стоимость собственной квартиры у него деньги в товарах, деньги должны работать. Машина среднего класса, купил старую, не глядя с дефектами и собирается поменять. Развелся несколько лет назад.

Моего роста. Черты лица не очень симпатичные, но безумно притягательные. Сделал недавно небольшие преобразования на лице. Комплекция средняя. Есть животик.

Одевается скромно и со вкусом. Спорта нет, но есть околоспортивные увлечения.

Я Худенькая, среднее по красоте или хуже лицо, чуть выше среднего роста. 1,5 года назад сделала операцию по улучшению лица, и выгляжу не плохо, хоть и не красавица, хотя смотря для кого. Прокачиваю имидж в одежде. Иногда посещаю спортзал, бассейн. После развода ушла с работы, где занимала небольшую руководящую должность, стала работать на себя в сфере услуг. Дела шли так себе, пандемия подкосила, но на скромную жизнь хватало. Череда правильных действий в развитии в последние полгода принесли плоды и зарабатывать стала неплохо. Работа творческая, успехи радуют и вдохновляют.

После развода часть капитала инвестировала в недвижимость, купила маленькую квартиру. Есть собственная квартира, в которой живу. Машина эконом, но в хорошем состоянии. Пытаюсь транслировать себя милой и женственной.

Пару раз ездила с сыном в соседние страны на отдых.

О ездил неизвестно сколько раз, но значительно дальше.

Он сам инициировал первую встречу. Я быстро поняла, что он круче всех из моего окружения. Провели вечер в ресторане, после прогуливались по городу, он был общителен, но не расспрашивал обо мне. О своем говорил, охотно отвечал на мои распросы, о детстве рассказвал, о своем бизнесе. Дальше по его инициативе короткие переписки типа как дела – хорошо. Через три дня предложил встретиться, я с радостью согласилась. Весь вечер гуляли, общались, он в той же манере. Я держала его под руку и кайфовала. Когда расставались я немного залипла, не могла оторваться и уйти сразу и он поцеловал меня быстро в губы. Обычно раньше с другими это был плохой знак. Это был жест, означавший, что со мной больше не увидятся и случалось это на первом свидании. А я уже влюблялась… Уже от этого почва ушла из-прд ног вместе со спонтанностью.

Через день в переписке я утром в выходной спросила “увидимся?” Он ответил “увидимся”. Я уточнила когда.

Он предожил как я соберусь. Я обрадовалась и предложила прогуляться по его краям. Приехала, он предложил зайти к нему. Хотела его и одновременно боялась, что покажусь Б, но зашла. Он показал свое очень приятное, хоть и скромное чистое жилье, и мы пошли гулять. Я была милой, внимательно слушала его. Поддерживала его темы. Он общался как раньше. Потом он предложил покататься на велосипедах. Я поддержала. Решили, что он заедет ближе к вечеру в мои края, так как мне нужно было отъехать по работе на несколько часов. Прокат тоже недалеко от меня был. Он приехал со свои велосипедом, и предложил поехать в Москву. Я с удовольствием согласилась.

До глубокой ночи катались. Было очень здорово, он был внимателен ко мне, но сдержан. Я светилась. И поблагодарила за этот вечер. Из дома еще раз написала щедрое эмоциональное послание как мне понравилось и как я благодарна.

Он ответил утром “доброе утро” и поцелуйчик.

Потом он прислал ссылки на пару фильмов, которых я не смотрела. И был диалог:

Я: спасибо! Я скучаю по тебе. Увидимся сегодня?

О: Скучать не надо (испуганный смайлик). Можно соскучиваться. Ближе к вечеру понятно будет.

Я: Жду)

Хорошего дня!

О: целующий смайлик.

Я: целующий смайлик.

Вечером он написал, что устал. Я пожелала хорошо отдохнуть. Он спросил как у меня дела. Я ответила, что мне понравился фильм. И что по работе мне дорогой заказ поступил.

Я ощущала, что была скучноватой в тот вечер и обременительной, так как половину прогулки я каталась на его велосипеде, своего у меня нет, а в ближайших пунктах проката они закончилисть. А когда он спросил может я поеду на прокатном самокате я заявила, что хочу на велосипеде, имея ввиду найти все же городской прокат, подталкивать его отдать свой велосипед и в мыслях не было. Я после только сообразила что произошло. Он дал мне велосипед, а сам поехал на самокате. Я благодарила его за это, хвалила его и велосипед. Через пару часов нашли прокат и я вернула ему коня. Потом помучилист с возвратом прокатного велосипеда, не везде были места.

Утром переписка;

Я: Доброго утра и хорошего настроения!

О: Доброе утро, (праздничные смайлики)

Отличного денечка тебе!

Я: Спасибо! (Радостный смайлик)

О: Привет! Как обстановка? На великах прокатимся сегодня?

Я: Привет!

У меня обстановка супер рабочая!

На великах – я за!)

О: Во сколь?

Я: В 8 вечера норм?

О: Ага

Я: Приедешь сюда или мне к тебе? В твои края

О: как хочешь

Я: Тогда приезжай ко мне)

О: ок

Я: ура!

Покатались часок. Потом гуляли. Я попробовала выяснить что привело его к разводу, но он свернул, сказав, что ничего интересного.

В тот вечер я призналась, что влюблена в него. Призналась потому, что думала, что накосячила в прошлую встречу, была обременительной. И хотела захватить его внимание еще хоть на одну встречу, чтобы проявить себя. И тут поток мой открылся, стало легко как-то. Мы смеялись над этим и вообще. И еще каждый раз со второй встречи мы целовали друг друга при встрече и прощании сомкнутыми губами. Вроде ритуал сложился. Я ждала, что поцелует по-настоящему.

Перед сном я в переписке пожелала спокойной ночи с поцелуйчиком, он зеркально.

Утром переписка:

Я: Доброе утро! Смайлик Сердце

Как ночь прошла?

О: Привет! Стремительно прошла, и в 5 утра закончилась

Я: Ого как рано. Надеюсь все в порядке…

Желаю тебе хорошего дня, вечернего сна, если получится )

Если будут силы у тебя рада буду увидеться сегодня). Могу приехать в твои края)

О: Все в порядке, утомительно тока, смайлики засыпающий и праздничный

Я: Ээх. Держись там. Смайлик поцелуйчик

О: Ух. Держусь

Вечером:

О: Сорян, я сегодня не гуляю…пара доставочек на вечер, сам повезу. Кривляющийся смайлик

Я: Тогда желаю тебе быстро, легко и выгодно сделать дело)

И спокойно отдохнуть вечером!

О: смайлик поцелуйчик

Я: смайлик в сердечках

Доброе утро я не сразу писала, как просыпалась, немного выжидала, видела, что он был в сети раньше, но его инициативы не было и писала сама.

На следующий день и дальше только я первая писала доброе утро и спокойной ночи. Спросила “Встретимся?” Он подтвердил и позвал в его края. Покатались на его велосипедах – оказывается их у него два, один он дал мне. Я благодарила. На остановке в парке он лег на круглую качелю, я легла рядом вальтом. Он начал разговор о политике, но я не поддержала разговор, мысли были о его теле. Но после пожалела, нужно было поддержать беседу.

На следуюшей остановке он прилег на скамейку и оголил живот загорая. Я сказала секси, но не притронулась. Села на соседнюю скамью.

В конце велопрогулки он увидел закрытый фестиваль рок-музыки на воздухе, и захотел рассмотреть поближе. Мы пробрались на территорию, но нас быстро вычислил охранник и грубо разговаривая стал выгонять, О соглашался, что мы сейчас уйдем, но не уходил. Наверное хотел что-то ответить, а я не выдержала и стала молча отступать. О тут же поступил так же. Но у меня ощущение, что я его подвела, решила за нас как поступить.

Еще О рассказал, что ему нужна услуга для развития бизнеса, не знает где ее можно получить. Я вызвалась помочь. Очень хотелось вложиться, хоть у меня и совсем нет времени и опыта не достаточно в этой сфере. А на прогулки время есть…

Я поцарапала его велосипед и он в очередной раз троллил меня “должна будешь”. Он всегда так отвечал на мои Спасибо. Я всерьез озаботилась, испытывала вину. И под “будешь должна” очень хотела видеть, что должна отдаться, ведь я безумно его хотела и искала для себя знаки с его стороны, там, где их не было. Их вообще не было. Ни разу не притронулся сам, не посмотрел масляным взглядом, не сказал ни одного комплимента, ни похвалы. Тем сильнее мне хотелось все это к себе вызвать. Меня это расшатывало. Я старалась быть легкой, шутить, но была липкой и скучной. И совсем дело становилось плохо когда он переставал поддерживать беседу, держался молча. В такие периоды я не знала как вообше я должна себя вести, чтобы вызвать симпатию к себе.

После прогулки в переписке хотела уточнить у О параметры велосипеда, чтобы купить новый. Он ответил, чтоб я луше делом занялась. На том тему и закрыли.

Я дала ему пару контактов насчет бизнеса, когда он обозначил, что ему они нужны. Но он не звонил до сих пор.

Дальше спокойной ночи, доброе утро.

В этот день я предложила встречу с ним, но он как обычно написал, что как получится. На следующий день я дожна была уехать на 2 недели и он об этом знал. До вечера я ждала, что он напишет хоть что-то, он он молчал. Я не выдержала и написала: Привет О!

Я влюбилась в тебя, потому, что ты лучший! Я очень дорожу тобой, хочу развития отношений. И хочу понять как заинтересовать тебя и готова меняться в лучшую сторону. Стараюсь перестать быть липкой на деле и в мыслях.

Прости за весь треш и проблемы, которые я доставила, хочу исправиться.

Хочу быть с тобой. Хочу стать полезной тебе и достойной находиться рядом с тобой…

Могу я что-то для тебя сделать?

О: кривляющийся смайлик

тут так просто не прокомментировать

Я: Буду благодарна, если расскажешь не жалея моих чувств. Правда для меня лучший толчек к прокачке)

Я: завтра уезжаю, можно тебя увидеть сегодня, перед отъездом?

О: Увидеть можно…только у меня не определенность по времени, жду клиента

Я: Напиши как освободишься, я приеду)

Позже он позвонил и сказал, что все еще ждет клиента. Я попробовала снова проговорить свое письмо и обсудить, в надежде, что он предложит приехать к нему. Сказала, что он мне ничего не должен. Но он сказал, что освободится ночью. Я поняла это как нежелание видеться. Доброжелательно попрощалась. Снова утренние приветсвия и пожелания спокойно ночи по моей инициативе.

Через 2 дня он написал как дела, я в кратце ответила, о его делах спросила, пожелала хорошего дня.

На следующий день снова я спрашивала его как день? Он как мой.

Потом вдруг спросил поедем ли на великах. Я с радостью согласилась. Подумала он приехал в мой город, я заранее звала его приехать, отвечал может быть. Но он оказался в Москве, и написал, что тода не сегодня. Я поблагодарила, что позвал.

Дальше обычнын уже стандартные переписки: привет, хорошего дня, доброй ночи.

Мне нужно было уточнить кое-что услуге для его бизнеса, но он заявил, что не думает сейчас об этом.

Когда я вернулась, то была загружена делами и писала только с добрым утром и спокойной ночи, на что он соразмерно отвечал. На третий день я позвала его гулять. Он с начала согласился, но позже написал, что устал и предложил завтра днем. Я поддержала. Здорово покатались. Обсудили ту услугу, которую я ему дожна сделать. Сказала, что возьму с него оплату натурой, на что он сразу отбил, что натуры у него нет. Но подробно сказал что ему там нужно сделать. Дальше мы еще здорово катались.

Я сказала, что удивляюсь почему он не хочет меня, не пристает. Он шланговал. И тогда я сказала, что хочу его, хочу его приставаний. И не знаю как я могу его зацепить, чтобы он захотел меня. Периодически говорила ему какой он секси, как он мне нравится и как я от него без ума. В конце во время прощального объятия он дерзко схватил меня за попу, мне это очень понравилось, я залипла, не могла оторваться, уже уходила, но снова подошла еще раз, обняла его за попу, поцеловала. Он сразу сказал, что так не хорошо, здесь люди. Я прекратила, села в машин и уехала домой. Там написала ему спасибо за попу, было безумно приятно как никогда. И за прогулку.

На этой прогулке я позвала его заняться хобби, в котором я неплохо прокачана, а он новичек и интересуется. Он согласился.

На следующий день мы встретились рано, так как ехать нужно было далеко. Он предложил поехать на моей машине. Я удивилась и сказала, что если б знала то помыла бы ее заранее. Ехали почти молча, он не поддерживал разговоры. Это выбивало почву из-под ног, я впервые везла его, вела машину дерганно.

На обратном пути он даже спросил почему я странно вела машину. Ответила честно, что от того, что его поведение и присутствие рядом меня сильно волнует.

На месте меня радостно встретил знакомый администратор, обнял, представил меня его новой сотруднице как профессионала. О с администратором быстро познакомились. Я и представить его не успела.

Конда мы приступили к делу О спрашивал окажу ли я ему помощь. Я соглашалась, но помогала сверху, подтрунивая, немного надсмехалась. Снисходила. Увидела это далеко не сразу, в полном объеме через 2 дня.

Но все же местами хватало такта посто помочь и благодарить его за помощь мне. Он тоже не отставал, ему на руку было то, что в этот день из-за погодных условий у меня плохо получалось. И он троллил. Потом ему надоело занятие хобби и он пошел бездельничать, но предложил сделать мне чай я с удовольствием приняла инициативу. И на вопрос когда сделать сейчас или потом ответила когда сделаешь, тогда и выпью. Через некоторое время я подошла к нему, спросила не скучает ли он и где мой чай. Он сказал, что не скучает, чай не сделал, потому, что я не обозначила время. Я поняла, что зря наезжаю и согласилась, что я сама не права. Потом он позвал меня на чай, я пришла и сказала Спасибо милый. Пощекотала слегка.

Он предложил еще чаю, я приняла предложение, еще благодарила. В конце я неожиданно для него переоделась в платье. До этого была в джинсах. Он очень удивился, мне показалось приятно. А когда собирались обратно даже будто ревность проскочила. Он спросил, что я блатная здесь чтоли? Меня здесь все знают? Я ответила , что не все. О пробормотал что-то, что не знает какие отношения у меня с администратором, раз он не берет с меня плату.

На обратном пути О разговорился, рассказал, что жена изменяла ему, не только физически, но подло, эмоционально. Он знал и терпел долго ради ребенка, но потом все же ушел. И что в серьезные отношения не верит. Я поняла, что у него травма и он не доверяет женщинам. И не хочет ответственности. Я сказала, что за меня ответственность нести не нужно, она на мне. Рассказала немного о своей истории, где не было измен, хотела продемонстрировать, что я безопасна для него. Он не очень то слушал, перебил. Он вообще очень не любит, как я заметила, слушать долгие рассказы. Часто бесцеремонно перебивает, переводит тему. Ему нравятся обсуждения, обмен мнениями, короткие фразы, либо когда он рассказывает.

В машине я иногда демонстративно, прикасалась к нему, восхищалась, говорила, что он лучший. Он говорил с чего я взяла, он обычный. Мы заехали на обратном пути на озеро, которое я хотела ему показать. Ему оно очень понравилось, сразу пошел купаться. Я за ним. Мы встали в воде и я сказала как безумно люблю его и хочу. Стала лезть к нему и он подался, мы стали обжиматься в воде, у него встал, только народ на берегу мешал нам продолжить. И это было прекрасно. Я видела его желание. Я сказала, что хочу к нему и он тут же ответил приезжай вечером. Я торжествовала. Я сказала, что обязательно приеду, только не передумай.

Вечером когда он освободился я приехала в магазин, где он просил меня помочь с выбором вещей для хобби, от туда ехать к нему. Там я тоже включила штурмана и училку. Но ведь за этим меня и позвали… Потом мы пошли за продуктами, чтобы поесть дома. В очереди на кассу я положила голову ему на плечо, ему вроде понравилось.

Когда ехали домой он штурманил как мне надо ехать, упрекнул, что я не вижу поворот, указывал как парковаться. Водительский стаж у меня более 10 лет, и опыт хороший.

Дома у него я растерялась, никак не могла понять что мне делать. Он сказал мне пойти в душ. Я выполнила, одела свою одежду. Потом сказал чтобы приготовила себе еды, как собиралась в магазине, раз голодна. Я долго готовила. Он смотрел в ноутбуке себе новую машину, потом видюхи. Было как-то неловко. Вроде потрахаться пришла, а не появляю инициативу и вообще скучная, натужная и не знаю что говорить. Я ждала инициативы от него, но он просто смотрел в ноут и делился впечатлениями от увиденного, я поддерживала темы. Наконец еда была готова. Я предложила посмотреть кино. Он стал перебирать киношки в интернете. А я все не знала как начать. От той моей страсти в воде не осталось и следа. Я попросила его футболку, переоделась, села на кровать и стала ждать пока он примет душ. Потом мы стали смотреть фильм на кровати. Было ужасно натужно. Вдруг он сказал, что фильм так себе и сейчас он вырубится. Я сказала, что нужно его растормошить. Он спросил как. Я сказала не знаю. И снова впала в ступор пытаясь сказать, что растерялась. Тогда он начал сам. Целовать по-настоящему впервые, раздевать, я сразу поддержала инициативу, стала говорить, что люблю его. В общем секс был вроде не очень, однако я не лежала бревном, но инициатива была его. Стояк был очень хорошим. Он скоро кончил. Я сказала “Я люблю тебя”, целовала. Обнял меня, я комментировала черты его лица, гладила их, говоря как они мне нравятся. Потом я предложила сделать ему массаж. Он балдел. Потом мы обнявшись легли спать и я сказала, что полежу немного, но скоро должна уйти. Он удивился, попросил остаться до утра, но я объяснила, что должна быть дома по ночам, не удобно всю ночь отсутствовать. Ужас в общем, моя подстава. Сказала, что останусь у него на всю ночь когда провожу родных на отдых на 10 дней (на следующий день). Ушла.

Утром проводила своих на вокзал, и после обеда мы снова по его инициативе поехали на то озеро. Были на моей свежевымытой машине.

Далее я снова в теме, где компетентней него, встала сверху, как и днем ранее на хобби. Он был милашкой. Деловой, внимательный к моим вещам, их чистоте. Потом вывел машину до асфальта. Когда собирались на той стоянке я взяла пару пакетов мусора, оставленных туристами и положила их в багажник. Когда доехали до ближайшей помойки у одного дно прорвалось и от туда вонючая жидкая жидкость вылилась в багажник. О сразу впрягся, помог мне устранить это безобразие. Ни разу не упрекнул. Хотя в машине воняло. Я сокрушалась как же я так…

Возвращаясь я заговорила, что хочу поехать на отдых с палаткой, возьму в аренду, он предложил взять у него. И планировал поехать вместе. Сказала спасибо, буду иметь ввиду.

Я хотела есть, а он спать. Он предложил заехать в магазин и купить перекусить. Но когда я собралась это сделать он сказал, что дома я буду через 15 минут и там поем. Но была пробка и я все же остановилась на заправке, чтобы купить шоколадку. Я могла бы ее съесть в машине, но обозначила, что кушать не приятно из-за вонючего происшествия.

Когда поехали мне несколько раз звонили ухажеры. Я то не брала трубку, то отвечала, но быстро сворачивала разговор.

Когда приехали он помог занести вещи ко мне домой, а я спросила “я к тебе?” Он отказал, ссылаясь, что завтра рано вставать. Я предложила чай, но он откзался, клюнул в губы и ушел. Вскоре пишу:

Я: ты доехал?

О: неа, еду

Я: ой

О: доехал

Я: отлично! Уже скучаю по тебе

Я: Спокойной ночи любимый и смайлик поцелуйчик.

Утром

Я: доброе утро!

О: доброе и праздничный смайлик

Днем скинула ему ссылку на вещи для хобби, которые он просил.

Доброй ночи, доброе утро. Его доброе утро с праздничным смайликом.

Спрашиваю увидимся? Отвечает можно, но не известно как по делам. Позже написал, что не получится. Я спросила а завтра увидимся, он написал “можно, завтра будет понятно”.

Не знаю как его расположить к себе и отлипнуть. Думаю он онегин. У него все хорошо с собой и я ему не нужна. А я не могу избавиться от мыслей о нем. Забила на работу, близких. За собой напротив больше уаживаю.Тревожно очень, боюсь его потерять. На адреналине постоянно. Вижу когда становлюсь с ним скучной (почти всегда). Чувствую, тихие щипцы не могу убрать. Задвинула самоуважение.

Знаю что такое быть в плюсе, даже большом, до тошноты. И даже, как мне кажется, знаю как минусы мои могли мне понравиться – если бы повысили свою ОЗ конкретными улучшениями. А вот про себя не знаю чем конкретно повысить свою ценность для О пока окончательно не слился, хотя может и отшил уже молча.

Хочу для поднятия значимости сделать пику, если будет встреча, но выходов его из границ достаточных для этого не видела. Придраться не к чему или я не вижу. Классный, но не нуждается ни в чем.

Найти конкретный достойный повод для экологичного ухода из минуса тоже не могу. Сижу в страхе, боюсь двигаться, любое движение скорее всего навредит еще больше, так как наверняка сделаю все наоборот.

Буду очень благодарна комментаторам и вам, уважаемая Эволюция за разбор. Очень прошу ваш компетентный взгляд со стороны.