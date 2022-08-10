 

«Дожди будут теперь редкостью» – шаман снял сглаз с Санкт-Петербурга, наложенный Мазепой в годы Северной войны

10.08.2022, 20:33, Разное
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В Санкт-Петербурге прошёл обряд снятия порчи, которая была наложена на Северную столицу более трёхсот лет назад украинским гетманом Иваном Мазепой.

Командовавший мероприятием шаман утверждает, что теперь дожди станут редкостью, а бóльшую часть времени в городе будет стоять солнечная погода.

Ещё в XIX столетии исследователи отмечали метеорологические странности – по всем теоретическим расчётам, количество солнечных дней в регионе должно было быть не менее 260-280. За весь период метеорологических наблюдений эти показатели не были достигнуты ни разу, что специалисты объясняли влиянием Гольфстрима и преобладанием северо-западного ветра. Но истинная причина крылась во влиянии потусторонних сил – после поражения в Полтавской битве Санкт-Петербург прокляли через языческий обряд наведения порчи.

Один из историков, сделавших это открытие, ссылается на письмо Ивана Мазепы к Карлу XII, в котором он рассказывает о мести Петру I. Гетман решил сделать невозможной нормальную жизнь в новой столице России и до пяти раз провёл обряд на столетнюю порчу погоды – таким образом, суммарный срок его действия составил 500 лет.

Для снятия проклятия в Петербург был приглашён один из самых авторитетных якутских шаманов, который 9 августа 2022 года успешно снял заклинание. Теперь в Северной столице России почти весь год будет солнечно, что позволит на 20% снизить расходы городского бюджета на ЖКХ и обслуживание ливневой канализации.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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