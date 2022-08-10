Скандалы: Битва за Машук

Клану сенатора Михаила Афанасова приписывают застройку нарзанного заповедника

Знаменитая гора Машук в Пятигорске – центр месторождения нарзана. Казалось бы, местные должны беречь её экологию как зеницу ока. Однако вместо этого ставропольские толстосумы затеяли игру в «царя горы»: кто выше взгромоздит на Машуке свой коттедж. Скандал уже вышел на федеральный уровень, затронув Генпрокуратуру и Минприроды. Вот только сносить строения никто не собирается.

Формально сейчас спор идёт о постановлении правительства Ставропольского края от 7 июля 2022 года. Этот документ определяет режим использования памятника природы «Гора Машук». И хотя он вроде как направлен на защиту территории от застройки и другого хозяйственного использования, по тексту постановления будто бы специально разбросали множество лазеек для обхода ограничений.

Фактор Лоренца

Проталкивать решения, позволяющие застраивать Машук, на краевом уровне начали уже давно. Этому пытались противостоять местные экологи. Впрочем, самым мощным барьером оказался краевой прокурор Александр Лоренц. В 2019-м он был переведён на Ставрополье из Омска и почти сражу же включился в тему защиты уникальной природы Кавминвод. Например, именно он опротестовал решение губернатора Владимира Владимирова о выведении почти 70 гектаров на Машуке из состава особо охраняемых природных территорий. Впрочем, точку в том деле ставить рано. Административный процесс затягивался под разными предлогами, а затем краевые власти просто отозвали сомнительное постановление. Потому с юридической точки зрения вопрос застройки Машука как бы подвис. И вот теперь новое постановление краевого правительства меняет правила игры и даёт зелёный свет для освоения горы. По какому-то совпадению вышло оно за неделю до ухода 53-летнего Александра Лоренца в отставку по собственному желанию.

Надо сказать, что прокурор-сибиряк успел изрядно подпортить пир местному строительному лобби. При его участии были возбуждены уголовные дела против министра строительства и архитектуры края Алексея Когарлыцкого, а также двух вице-премьеров краевого правительства – Александра Золотарёва и Романа Петрашова (последний курировал вопросы туризма и курортов). Совсем свежая история касается добычи на территории региона гравия и песка в интересах строительных компаний. В связи с этим прокуратура возбудила уголовное дело об ущербе природе на 48 млрд рублей, отчего в СИЗО уже отправились два представителя строительного сектора. И это только малая часть антикоррупционных процессов против ставропольских чиновников, начавшихся при Лоренце. Казалось бы, прокурор явно мог рассчитывать на успешное продолжение карьеры, но предпочёл уйти. О мотивах ухода теперь можно только гадать. Однако «проблема Машука» после его отставки неожиданно вышла на федеральный уровень.

Дошло до Москвы

Произошло это благодаря 80-летней жительнице Минвод Валентине Величкиной. В конце июля она отправилась в Москву, где на Манежной площади устроила одиночный пикет в защиту Машука. Вдобавок женщина оставила жалобы на действия региональных властей в приёмных президента и генпрокурора. В Генпрокуратуре обращение приняли в работу, после чего очень скоро в ведомстве Игоря Краснова возникли вопросы к федеральному министерству природы. Выяснилось, что один из заместителей министра согласовал скандальное постановление, подготовленное правительством Ставропольского края с нарушением федеральных норм. Кто конкретно из пяти замов это сделал, не сообщается. Известно лишь, что «по итогам выявленных нарушений Генпрокуратура внесла представление на имя главы Минприроды Александра Козлова с требованием отозвать выданное его замом согласование документа и усилить контроль за деятельностью подчинённых работников, обеспечивающих организацию функционирования системы особо охраняемых природных территорий».

Помимо этого надзорное ведомство внесло представление губернатору Ставропольского края Владимиру Владимирову. В документе говорится о необходимости отмены противоречащих федеральному законодательству положений, вводящих новый режим использования памятника природы.

Казалось бы, вопрос закрыт? Как бы не так: Машук уже застраивается полным ходом!

Что интересно, тема застройки заповедной горы в медийной сфере подаётся под благовидным предлогом. Мол, строятся там социально значимые объекты, которыми смогут пользоваться курортники со всей страны. Но справедливо это лишь отчасти.

Грандиозные проекты

В начале прошлого года краевые власти объявили конкурс на строительство кавминводского велотерренкура. Проект предусматривал строительство гигантской велодорожки протяжённостью 75 километров, которая должна протянуться по склонам сразу трёх заповедных гор – Бештау, Машука и Змейки. Вдобавок предполагалось создать туристическую инфраструктуру – кафе, гостиницы, турбазы и т.п. Проект был согласован на уровне федерального правительства, которое даже пообещало выделить на него 2,8 млрд рублей. Однако с критикой идеи выступили экологи и совет при президенте по развитию гражданского общества. Недостатки в нормативных актах по отводу земли нашла и краевая прокуратура. Власти Ставрополья во главе с губернатором Владимировым пытались решить вопрос через Верховный суд, однако и эта инстанция прошлой весной вынесла вердикт не в пользу велотерренкура.

Впрочем, уже осенью 2021 года тендер на связанные со строительством велотерренкура работы был возобновлён. Теперь понятно, в чём заключалась логика координаторов проекта. Возможно, они рассчитывали, что оказавшееся сейчас в фокусе скандала постановление краевого правительства будет принято. А пока ломались копья вокруг грандиозного велотерренкура, на Машуке появился вполне успешный прецедент освоения заповедной земли. Прошлой весной на горе началось строительство патриотического молодёжного центра «Машук» «Работы ведутся в рамках федерального проекта «Социальная активность», нацпроект «Образование». Комплекс «Машук» станет одним из трёх молодёжных лагерей федерального значения наряду с «Сенежем» в Подмосковье и «Тавридой» в Крыму», – говорилось в сообщении краевых властей. На территории нижнего лагеря «Машук» появится здание образовательного центра вместимостью около 600 мест, спальные корпуса на 200 мест, здание столовой на 300 мест, универсальный спортивный зал и контрольно-пропускной пункт, говорилось в сообщении. Также отмечалось, что участок, на котором ведётся строительство, не входит в особо охраняемую природную территорию, но экологические требования при разработке проектной документации были учтены в полном объёме. «Нижний лагерь «Машук» никогда не входил ни в границы памятника природы, ни особо охраняемой зоны: до них от стройки ещё минимум сотня метров. В верхнем лагере работы не ведутся – там остаётся палаточный лагерь», – приводит ТАСС слова министра строительства края Валерия Савченко.

Надёжное прикрытие

Однако строительством нижнего лагеря довольны далеко не все местные. Его устроили на месте лагеря, существовавшего в советские времена. При этом старожилы говорят, что старый лагерь свернули именно для того, чтобы минимизировать влияние на водоносные слои. Так это или нет, уже трудно разобраться. Но сегодня очевидно, что стройка патриотического лагеря, похоже, стала удобной ширмой для более меркантильных проектов.

Пока же местные чиновники с трибун говорили о строительстве велотерренкура и патриотического лагеря, на Машуке заработали экскаваторы и бетононасосы. И к настоящему моменту уже появилось несколько жилых либо гостиничных комплексов, разбросанных в лесу на склоне горы. Самый заметный из них – это восьмиэтажное здание с надписью «Апарт-отель» на крыше. В рекламе риелторов утверждается, что на территории комплекса есть собственный источник минеральной воды. Местная пресса писала, что здание было возведено как самозастрой, а потом оформлено в собственность по решению суда. Собственницей значилась некая Елена Каграманова. Ставропольская «Открытая газета» утверждает, что гражданка якобы приходится дочерью сенатору Михаилу Афанасову. С его именем связывают ещё одну стройку на Машуке – коттеджный посёлок Лесная Гармония недалеко от Провала.

Журналисты возмущаются, что местные власти даже в ходе затеянного самим застройщиком «Апарт-отеля» суда не оспорили возведение самозастроя. Выходит, действительно за проектом стоят очень важные люди? Трудно судить, насколько справедливы обвинения в адрес сенатора Афанасова. Однако именно его клан весьма влиятелен, чтобы решать подобные вопросы.

В середине 90-х Михаил Афанасов основал в Ессентуках группу компаний «МиГ», которая активно консолидировала активы. Его старший брат Иван Афанасов с 80-х годов работал в следственных органах, а с 2006 по 2014 год занимал пост прокурора Минеральных Вод. Сын сенатора Василий Афанасов сказочно разбогател на посту гендиректора ООО «Инвестиционная группа MBA». Когда в 2012 году он избрался в краевой парламент, Forbes включил Афанасова-младшего в число самых богатых депутатов России с доходом 273 млн рублей. В 2019 году на должность зампреда правительства Ставропольского края назначен Николай Афанасов, который до тех пор делал карьеру в налоговой службе, где приобрёл репутацию «непотопляемого» после ряда коррупционных скандалов. Понятно, что в официальной биографии Николая Афанасова о родственной связи с влиятельным сенатором не говорится. Однако они не только однофамильцы, но и земляки – оба из Ессентуков, и многие считают зампреда краевого правительства племянником сенатора.

Понятно, что юридически доказать причастность клана Афанасовых к застройке Машука невозможно. Остаётся только вопрос: что заставляет краевых чиновников так упорно проталкивать идею освоения горы?

Кстати

В лесной зоне у подножия горы в последнее время появились и другие объекты недвижимости. Например, апартаменты «Затерянный рай» и «Парк Родник». По данным местной прессы, они тоже связаны общим бенефициаром. Есть и менее успешные примеры. Есть, правда, и примеры сноса строений с сомнительной историей. В 2019 году было демонтировано недостроенное здание пансионата недалеко от озера Провал. Объект возводился с 2003 по 2010 год, но вопросы к нему возникли только после того, как в городе сменилась власть. Как позже оказалось, экологической экспертизы проект не проходил, на этом основании его и снесли по иску краевого минимущества.

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Дмитрий Игонин

Оригинал материала: “Наша Версия”