Обыск в резиденции Трампа пойдёт ему только впрок

Устроив обыск в резиденции Дональда Трампа, американские демократы только помогли этому эпатажному политику набрать политические очки — ведь такой прессинг обязательно мобилизует республиканский электорат, полагает ведущий Fox News Грег Гатфелд. Вместе с тем, как предупредил журналист в эфире своей передачи, сторонникам экс-президента обязательно надо сохранять спокойствие — ведь их гнев из-за обыска провластные СМИ будут подавать как угрозу.

Доброго всем вторника!

Ну что же — свершилось: Демократическая партия при деятельной поддержке ФБР только что официально поддержала выдвижение кандидатуры Дональда Трампа на пост президента США.

Но не спешите радоваться — а то мы ж не знаем, согласится ли он на выдвижение своей кандидатуры на пост президента США с глубоким чувством?

ДОНАЛЬД ТРАМП: На это выдвижение моей кандидатуры на пост президента США я с глубоким чувством соглашаюсь.

Ну, понеслась! Да уж, этот обыск, конечно, стал ну очень умным ходом. Хотите сделать яркого персонажа ещё ярче — вломитесь к нему домой с грёбаным обыском! То, что они только что сделали, — это всё равно, что взять и вручить Попаю полуторакилограммовую банку шпината. Ну или дать Хантеру Байдену новёхонькую трубку для крэка и высокоскоростной интернет. Ну или протянуть мне книгу «1000 и 1 шутка про какашки». Ведь этот обыск не только привёл республиканцев в ярость — он побуждает их к действию, как побуждает к действию и Трампа.

Кстати, в отличие от всех остальных передач, мы смогли достать кадры, на которых запечатлён сам рейд.

(На экране фрагмент из фильма «Лагерь вечных снов — 2» с так называемым рейдом за трусиками — некогда популярным в американских общежитиях и летних лагерях розыгрышем, в ходе которого студенты вламываются в женские корпуса и крадут нижнее бельё студенток.)

Оговорюсь: этот рейд — ну просто ****** какая несправедливость, но нам всё равно нужно к этой теме подходить с чувством юмора, и на это есть причина. Стратегия, которая стоит за этим обыском, заключается в том числе в том, чтобы спровоцировать вас на определённую реакцию, чтобы потом можно было подавать ваш гнев как угрозу. Наша пресса уже трубит тревогу в связи с тем, как яростно реагируют на это событие на форумах сторонников Трампа. «Они готовы действовать!» — рассказывают журналисты, будто вы все вот-вот перейдёте к насилию.

Поэтому не надо злиться — надо проявлять сочувствие. Демократы хотят, чтобы Трамп вернулся, и это неспроста: без него им не выжить, они тонут, а он для них — как кислород. Они просто слишком скучные и бледные: если Трамп — бифштекс из вырезки, то эти ребята — чуть тёплая каша. А всё дело, видимо, в том, что мозги их лидера уже тоже превратились в чуть тёплую кашу — и они готовы на всё, лишь бы сместить фокус внимания с него куда-нибудь ещё. Но можно ли их винить? Ведь этот человек, бывает, и с собственной одеждой дерётся. Пускай клип, Педро!

(На экране — свежий ляпсус Байдена: американский президент, выйдя из вертолёта, никак не может надеть пиджак. В итоге ему всё же удаётся с помощью жены отыскать неуловимый рукав — но он тут же роняет тёмные очки.)

Не торопите его — в один прекрасный день он всё-таки вспомнит, куда надо ручки просовывать. К счастью, такое у него случилось с пиджаком, а не со штанами. Но вообще бывает и немного страшно — ведь Джо иногда за считаные секунды забывает, что только что пожал человеку руку.

(Ещё один конфуз: на официальном мероприятии Байден пожимает руку лидеру демократического большинства в сенате США Чаку Шумеру — и, судя по лицу, почти сразу же забывает об этом и снова протягивает руку в сторону Шумера, не понимая, почему тот его игнорирует.)

Да я ничего бредовее в жизни не видел. Боже мой! Неудивительно, что его прячут так же старательно, как скрывают герпес в кабинке для поцелуев. Что за дела, Джо?

АКТЁР В ОБРАЗЕ ДЖО БАЙДЕНА: Отстаньте уже от меня! Я мороженое люблю. Ну, хорош уже! О, шоколадка попалась.



Ну и разумеется, хотя большая часть страны будет этим обыском разгневана, леваки за эту новость ухватились так резво, как разве что посетители банка спермы хватают коробку с салфетками.

РЕЙЧЕЛ МЭДДОУ, ведущая MSNBC (эфир от понедельника): Завтра — именно тот день, когда вам обязательно нужно будет купить газету, которую вы читаете, в бумажном варианте. Её нужно будет купить и аккуратно сложить…



НЭНСИ ПЕЛОСИ, спикер палаты представителей конгресса США: Перед законом все равны — и это касается даже президентов и бывших президентов США.



ВЕДУЩИЙ CNN: Вы запомните, где вы были и что делали этим вечером; это — один из тех самых вечеров.



ВЕДУЩИЙ CNN: А ведь у него есть преимущество во лжи: власти лгать не станут, а вот Трамп — станет, и притом не умолкая.

ДЖО СКАРБОРО, ведущий MSNBC: И ведь будут люди, слабые духом люди, которые станут носиться туда-сюда в панике и причитать: «Что же нам делать? На Fox News гадости говорят!» Ну а чего вы ждали-то? Этого человека будут привлекать к ответственности, потому что он нарушил закон — и это знают все!



Ну что же — гип-гип ура тирании! И вот такое говорят люди, которые только и делают, что ноют о том, что наш демократический строй под угрозой! Вот же подонки!

Дата выхода в эфир 09 августа 2022 года.