 

В Соледар и Артемовск зашли силы ДНР, утверждают в России

10.08.2022, 19:23, Новости дня
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В Соледар и Артемовск зашли силы ДНР, в промзоне идут бои, сообщил замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Об этом информирует телеканал «Звезда» в своем Telegram-канале.

Ранее офицер ВСУ рассказал о подземных укрытиях времен СССР под Соледаром.

В конце июля в ЛНР сообщали, что украинские военные укрепили свои позиции в районе населенных пунктов Артемовск и Соледар в Донецкой народной республике. 4 августа в Народной милиции ЛНР сообщили, что подразделения союзных сил ведут бои за первые участки промзоны города Соледара в Донецкой народной республике, который находится под контролем украинской армии. 3 августа сообщалось, что подразделения союзных сил подошли вплотную к юго-восточным окраинам Соледара: боестолкновения развернулись на территории завода Knauf и железнодорожной станции. 9 августа глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что территория завода Knauf в Соледаре перешла под контроль союзных войск.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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