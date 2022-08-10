 

Экс-хоккеист «Салавата Юлаева» Воробьев признался в попытке купить военный билет

10.08.2022, 19:23, Новости дня
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Бывший хоккеист «Салавата Юлаева» Михаил Воробьев признал вину в подкупе сотрудника военкомата ради уклонения от службы в армии, при этом заседание по делу двух хоккеистов, обвиняемых по тому же вопросу, отложили из-за неявки свидетеля.

Дело поступило в суд 8 июля, тогда выяснилось, что в нем фигурируют три хоккеиста: Анвар Сулейманов, Владислав Лукин и Михаил Воробьев, передает РИА «Новости».

Рассмотрение дел против Сулейманова и Воробьева было назначено на 18 июля, после его перенесли на 10 августа.

На первом заседании Сулейманов заявил, что «позицию по предъявленному обвинению выскажет после исследования материалов дела». Заседание отложили из-за неявки свидетеля.

«Свидетель, проходящий по делу, находится под домашним арестом. Он не явился. Заседание по делу против Сулейманова отложено на 25 августа. Также в среду было рассмотрено дело против Воробьева, он признал свою вину по обвинению. Из-за неявки того же свидетеля рассмотрение дела отложено на 22 августа. А рассмотрение дела против Лукина начнется 22 сентября», – сказал агентству представитель Ленинского суда Уфы.

Все хоккеисты находятся под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что голкипер сборной РФ по хоккею и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс» Иван Федотов задержан в Петербурге сотрудниками военкомата.

Источник сообщал, что Федотову грозит до двух лет лишения свободы якобы за уклонение от призыва на военную службу.

Позднее стало известно, что у следователей нет претензий к Федотову. Уточняется, что никакого военного билета он не приобретал.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет с карьерой российского хоккеиста и что эта история означает для российского спорта.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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