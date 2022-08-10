Мау вернулся к исполнению обязанностей ректора РАНХиГС

Владимир Мау, которого обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, вернулся к исполнению обязанностей ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), сообщили в пресс-службе вуза.

«Владимир Мау вернулся к исполнению обязанностей ректора президентской академии», – сообщил представитель пресс-службы, передает ТАСС.

Ректор проходит по делу экс-замминистра просвещения Марины Раковой, которую арестовали в октябре 2021 года. Ей и другим фигурантам вменяют хищение средств, выделенных в рамках реализации проекта «Учитель года» по нацпроекту «Образование», Мау же обвиняется в хищении средств возглавляемого им вуза.

Мау отправили под домашний арест на два месяца. Источники сообщали, что ущерб от его деятельности превышает 40 млн рублей.

В начале августа следователь МВД заменил ректору РАНХиГС Владимиру Мау домашний арест на подписку о невыезде.

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