 

Мау вернулся к исполнению обязанностей ректора РАНХиГС

10.08.2022, 19:23, Новости дня
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Владимир Мау, которого обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, вернулся к исполнению обязанностей ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), сообщили в пресс-службе вуза.

«Владимир Мау вернулся к исполнению обязанностей ректора президентской академии», – сообщил представитель пресс-службы, передает ТАСС.

Ректор проходит по делу экс-замминистра просвещения Марины Раковой, которую арестовали в октябре 2021 года. Ей и другим фигурантам вменяют хищение средств, выделенных в рамках реализации проекта «Учитель года» по нацпроекту «Образование», Мау же обвиняется в хищении средств возглавляемого им вуза.

Мау отправили под домашний арест на два месяца. Источники сообщали, что ущерб от его деятельности превышает 40 млн рублей.

В начале августа следователь МВД заменил ректору РАНХиГС Владимиру Мау домашний арест на подписку о невыезде.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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