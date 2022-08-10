 

Россиян начали сбрасывать с Эйфелевой башни

10.08.2022, 19:33, Разное
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Власти Парижа сформировали муниципальные бригады по охране культурных ценностей столицы от вандалов и представителей «нежелательных наций».

Участники формирований получили право устраивать рейды в любые места города, представляющие историческую и культурную ценность, и выгонять оттуда посетителей.

В ходе одного из таких рейдов с верхних этажей Эйфелевой башни были сброшены в Сену девять лиц с российским гражданством. Глава инспекции заявил, что они могли организовать нападение на французов и гостей и других стран.

– Нам бы не хотелось потерять легендарную башню. Поэтому мы заранее сообщаем всем посетителям о необходимости брать с собой документ о гражданстве. Русским здесь делать нечего – если они даже пройдут обманным путём, мы их отправим вниз, – сказал он.

Чиновник добавил, что перед сбрасыванием россиян места их предположительного падения будут ограждаться, а проходящие или проплывающие рядом парижане своевременно предупреждаться. Помимо Эйфелевой башни, россиян планируют выгонять из Лувра, музея Д’Орсе, кабаре «Лидо» и «Мулен руж», Монмартра и Латинского квартала.

МИД России планирует изучить информацию о подобных случаях дискриминации и по необходимости выразить озабоченность вплоть до глубокой.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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