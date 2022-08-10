Российские эксперты отмечают снижение цен на мебель

В мае 2022 года цены на российскую мебель начали снижаться, а к июню практически вернулись к началу. Об этом пояснила в среду Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности.

Тенденция начала улучшаться в июне, после того как в мае 2022 года было отмечено снижение цен на мебель. Это важное событие в мебельной промышленности. В течение последних двух десятилетий цены на мебель росли месяц за месяцем. Александр Шестаков (глава Первой мебельной фабрики), был процитирован как президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности. Ассоциация сообщила, что июньские индексы цен производителей снизились на 5,4% по сравнению с маем.

По его мнению, это произошло из-за того, что производители мебели перепроизводили плиты. Поставщики ДСП и ориентированно-стружечных плит вынуждены снижать цены. По данным “Экспресс-Обзор”, в первом полугодии 2022 года производство OSB и ДСП в РФ сократилось на 6%, а выпуск за июнь снизился на 35% по сравнению с прошлым годом.

По словам Шестакова, стоимость сырья значительно снизилась, что позволило производителям мебели снизить отпускные цены. В исследовании также отмечается, что объем произведенной мебели с марта также снижается. Сезонный фактор объяснил небольшой рост производства мебели с мая по июнь.

Ассоциация утверждает, что спрос на мебель после мартовского ажиотажа снижается. Шестаков говорит, что покупатели либо откладывают покупку мебели, либо предпочитают покупать по минимально возможной цене. По словам Шестакова, в первом полугодии 2022 года российский мебельный рынок сократился на 30-35% и 35% по сравнению с предыдущим годом.