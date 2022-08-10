 

Центральный банк: Плавающий обменный курс – это способ предотвращения финансового кризиса

10.08.2022, 19:30, Разное
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Кирилл Тремасов (директор департамента денежно-кредитной политики Банка России) заявил, что плавающий обменный курс может существенно снизить риск финансовой стабильности и предотвратить серьезные финансовые кризисы.
Плавающий обменный курс обеспечивает наибольшую защиту экономики от внешних шоков и выступает в качестве стабилизатора экономики. Он заявил, что плавающий обменный курс может значительно снизить риск финансовой нестабильности и предотвратить серьезные финансовые кризисы. Он заявил, что плавающий курс необходим для того, чтобы иметь возможность проводить независимый MPC и не переносить инфляцию и глобальные шоки на российскую экономику. Он добавил, что фиксированный обменный курс в нынешних условиях невозможен, поскольку вмешательство Центрального банка на валютном рынке запрещено санкциями.

Глава регулятора Эльвира Набинуллина за последние несколько месяцев неоднократно заявляла, что ЦБ будет придерживаться инфляционного таргетирования, а также политики плавающего курса рубля. Банк РФ также отменил существующий механизм валютного коридора 10 ноября 2014 года.

Однако он не стал проводить валютные интервенции регулярно и оставил за собой право делать это в случае финансовой нестабильности. В 2015 году российский финансовый регулятор перешел к инфляционному таргетированию и плавающему курсу рубля.


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