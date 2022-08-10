В июле 2017 года капуста стоила в России на 33,2% дешевле картофеля, а картофель – на 27,6%

Согласно материалам Федеральной службы государственной статистики, цены на капусту в РФ с июня по июль снизились на 33,2%. Картофель, однако, подорожал на 27,6%.

По материалам Росстата, цены на свеклу упали на 27,1%, на виноград – на 15,7%. Цены на помидоры, виноград и морковь также снизились на 11,2%. Апельсины подешевели на 11%. Чеснок снизился на 8,9%. Огурцы снизились на 7,7%. Яблоки снизились на 5,9%. Лук, однако, подорожал на 4,1%. Цены на яйца снизились на 4,4%. Сахар – на 3,2%. Гречневая крупа и пшено – на 1,4%. Черный чай – на 1,3%. Овсяные хлопья “Геркулес” – на 1,2%. Кофе растворимый – 0,9%. Макаронные изделия, пшеничная мука, какао и икра лососевых рыб – по 0,8%. Печень говяжья, консервы молочные и сметана – 0,7%.

Цены на жевательную резинку, маргарин и охлажденную цельную рыбу лососевых пород выросли на 1,5% и 1,4% соответственно. Карамель подорожала на 1,4%, а хлопья из злаков (продукты для завтрака) – на 1,3%. Манная крупа и варенье (соленые рыбные деликатесы), минеральная и питьевая вода снизились на 1%. Пряники, черный перец (горошек) и продукты из баранины упали на 0,9% и 0,8% соответственно.

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