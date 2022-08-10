 

Рейтинг российских артистов от Павла Рудченко

10.08.2022, 19:15, Разное
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Критерии оценки

(наибольший балл +2, наименьший балл -2):

  • популярность;
  • профессионализм;
  • активная концертная деятельность;
  • регулярность выпуска новых песен;
  • оригинальность;
  • солидарность с настроением общества;
  • не менее трех хитов;
  • взаимодействие с молодежью;
  • присутствие в медийном пространстве;
  • культурный вклад.

Результаты

АртистБаллыГригорий Лепс
20

Полина Гагарина

20

Олег Газманов

19

Николай Басков

19

Лариса Долина

19

Надежда Бабкина

18

Дима Билан

18

Сергей Лазарев

18

Баста

17

Сергей Жуков

17

Александр Розенбаум

17

Николай Расторгуев

17

Лев Лещенко

17

Филипп Киркоров

17

Леонид Агутин

16

Стас Михайлов

16

Елена Ваенга

16

Валерия

16

МакSим

16

Лолита

16

Валерий Кипелов

15

Ольга Кормухина

15

Ёлка

15

Валерий Сюткин

14

Тимати

14

Владимир Пресняков

13

Александр Маршал

13

Юрий Антонов

13

Валерий Леонтьев

13

Клава Кока

13

Борис Гребенщиков

13

Мари Краймбрери

12

Валерий Меладзе

12

Алла Пугачева

12

Ирина Аллегрова

12

Анна Асти

12

Земфира

12

Владимир Кузьмин

12

Стас Пьеха

12

Ольга Бузова

12

Андрей Макаревич

12

Юлианна Караулова

11

Диана Арбенина

11

Нюша

11

Niletto

11

Денис Майданов

11

Сергей Галанин

11

Зара

10

Сергей Трофимов

10

Манижа

10

Хабиб

10

Елена Темникова

9

Егор Крид

9

Люся Чеботина

9

Жанна Агузарова

9

Ирина Дубцова

7

Кристина Орбакайте

7

Звонкий

7

Emin

6


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