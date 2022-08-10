Хипстерские штаны – свобода самовыражения: яркий хит лета возвращает в прошлое

Господствующая в настоящее время мода на хипстерские штаны возвращает нас в прошлое не только с точки зрения кроя, но и материалов, которые когда-то вызывали у людей возмущение. Тем не менее, в спортивной моде полиэстер по-прежнему занимает ведущее место — отсюда и горячая тенденция лета 2022 года: штаны для хипстеров.

Хипстерские штаны

Многие люди старшего поколения наверняка помнят, когда эта одежда появилась в девяностые. Тогда штаны сшивали из нескольких разных кусков кричащей ткани. Но это вовсе не значит, что хипстерские штаны являются воплощением безвкусицы. Модные модели этого года появились благодаря дизайнерам, вдохновленным эпохой девяностых. Тогда господствовал свободный крой брюк в сочетании с обтягивающим верхом и открытыми животами.

Брюки-карго

Успешное возвращение в модные тренды этого года совершили и брюки-карго, похожие по стилю на спортивные штаны. Хоть «Баленсиага» и выпустила их раньше, летним трендом брюки стали главным образом благодаря доступному бренду «Мотель Рокс», чьи модели были распроданы в течение июля. Большую роль в этом сыграла рекламная компания от Хейли Бибер — жены знаменитого певца. В этом месяце карго снова доступны во многих цветах. Миланский бренд «КрисДжой», специализирующийся на лыжной одежде, также успешно распродал атласные модели брюк-карго.