Скандалы: Подозрительные «M», «G» и «U»

Как США искали активы миллиардера Андрея Скоча

Американские власти выдали ордер на арест роскошного джета стоимостью более $90 млн, владельцем которого они называют российского миллиардера Андрея Скоча. Также, по их мнению, он через «романтического партнера» является собственником суперъяхты и вертолета Eurocopter Dauphin. Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США все три объекта были признаны «заблокированной собственностью». Forbes изучил доклад Минюста США о том, как американцы искали активы миллиардера.

Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка 8 августа выдал ордер на арест Airbus A319-100, который принадлежит партнеру Алишера Усманова по USM и по совместительству депутату Госдумы Андрею Скочу. Стоимость бизнес-джета ведомство оценивает минимум в $90 млн. Также Минюст США опубликовал подробный 18-страничный доклад о том, как выслеживали имущество миллиардера.

Кто такой Скоч

Андрей Скоч — депутат Госдумы от «Единой России». Активами Скоча владеют его отец, Владимир Скоч, и дочь Варвара: их доля в USM — 30%, в предприятиях аэропорта Внуково — 61,5%. Суммарное состояние парламентария и его родственников в 2022 году Forbes оценил в $4,7 млрд. С 2018 года Скоч находится под санкциями США. Основанием для этого стали его «давние связи с российской организованной преступностью». После начала спецоперации России на Украине американский Минфин ввел дополнительные санкции против Скоча и его активов.

Кто проводил расследование

Расследованием занимались помощники прокуроров США Джошуа А. Нафталис и Николас С. Брэдли в Южном округе Нью-Йорка. Отчет подготовила специальный агент Министерства торговли США, Бюро промышленности и безопасности (BIS) Джина Маковски. В настоящее время она прикомандирована к Управлению экспортного контроля BIS в Нью-Йорке, где расследует среди прочего нарушения экспортного контроля.

Что нашли

Самолет Airbus A319-100 с бортовым номером P4-MGU и серийным номером 5445 был сдан в эксплуатацию в марте 2013 года. Сейчас он находится в Казахстане. Также Скочу, как утверждается, принадлежит 99-метровая яхта Madame Gu, построенная на верфи Feadship, и вертолет Eurocopter Dauphin с регистрационным номером 3A-MGU. 2 июня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) признало все три объекта «заблокированной собственностью». Также Скочу принадлежит вилла в курортном комплексе Four Seasons на Сейшельских островах.

Как искали

Определить Скоча как владельца Airbus A319-100 помогли данные, полученные властями островного государства Аруба от представителей «романтического партнера» Андрея Скоча: документы о продаже, эксплуатации и регистрации Airbus, записи полетов, опубликованные интервью Скоча и информация, полученная из разговоров Маковски с другими сотрудниками правоохранительных органов. Имя «романтического партнера» в документе не указано, гражданской женой Скоча, по данным Forbes, является мать его четверых детей Елена Лихач.

В ходе расследования Маковски определила, что отец Скоча Владимир, являющийся формальным собственником большей части его активов, передал часть из них «романтическому партнеру» миллиардера. «Романтический партнер», в свою очередь, из доходов от этих активов финансировал трасты, владевшие самолетом. Как приобретался самолет:

В 2013 году корпорация Lacerta Aviation A.V.V., зарегистрированная на Арубе, приобрела Airbus. Airbus был оценен в $90 млн без учета кастомизации. Lacerta полностью принадлежала Golden Bay Trust

— трастовому фонду, учрежденному на острове Джерси, экономическим учредителем и бенефициаром которого был «романтический партнер» Скоча.

В 2017 году право собственности на Airbus было передано от Lacerta к кипрской Raspelor Enterprise Limited, затем — от Raspelor к кипрской же Velborg Finance Limited, затем — от Velborg белизской Coberg Holdings Limited.

В 2017 году собственность Coberg была передана из Golden Bay Trust в Golden Island Trust, также учрежденному на острове Джерси, чьим экономическим учредителем и бенефициаром был «романтический партнер».

Структура владения яхтой Madame Gu и вертолетом, а также виллой на Сейшельских островах подтверждает, что владелец Airbus — Андрей Скоч, говорится в докладе. «Изучив документы, связанные с яхтой, я узнала, что она принадлежит подставной компании, которая, в свою очередь, принадлежит Golden Island Trust. Точно так же, согласно сообщениям из открытых источников, вертолет и вилла на бумаге принадлежат подставным компаниям и/или трастам, связанным с «романтическим партнером», но на самом деле они принадлежат Андрею Скочу», — пишет Маковски.

Условные обозначения яхты и вертолета Андрея Скоча, считает агент, также могут служить доказательством, что он владеет Airbus. Все три актива содержат буквы «M», «G» и «U»: бортовой номер Airbus — P4-MGU, бортовой номер вертолета — 3А-MGU, название яхты — Madame Gu.

Претензии у американских властей возникли из-за того, что в интересах Скоча проводились транзакции в долларах. В американской валюте оплачивались регистрация Airbus на Арубе и страховые взносы для Airbus, а также расходы на обслуживание и эксплуатацию самолета, и все это происходило после введения санкций против Скоча. В частности, за техническое обслуживание самолета в реестр Арубы было переведено около $112 000, еще около $285 000 было выплачено за страховку судна. При этом лицензий на проведение этих операций Скоч не получил. Транзакции в долларах и послужили основанием для выдачи судом ордера на арест судна.

Анастасия Ляликова

Оригинал материала: “Форбс”