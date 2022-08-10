 

Об опасных экологических последствиях войны в Украине

10.08.2022, 18:38, Разное
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Следующее поколение населения Украины и региона будет жить «с токсичным наследием».

Такой вывод содержится в исследовании предварительной оценки воздействия войны в Украине на экологическую обстановку, проведенном Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и ее партнерскими организациями. Его авторы сообщают о загрязнении воздуха, воды и грунтовых почв, пожарах в заповедниках и опасных военных отходах.

Эксперты ЮНЕП посетили Украину с первоначальным ознакомительным визитом и приступили к мобилизации усилий, направленных на защиту окружающей среды.

Экология жизни– Картирование [составление карты наиболее пострадавших местностей] и первоначальная проверка экологических опасностей подтверждают, что война в буквальном смысле токсична, – заявила Исполнительный директор ЮНЕП Ингер Андерсен. – Первоочередная задача состоит в том, чтобы это бессмысленное разрушение прекратилось как можно быстрее.

Ингер Андерсен подчеркнула, что речь идет о безопасном будущем для украинцев и их соседей, и поэтому требуется остановить нанесение дальнейшего ущерба.

Напомним, что в марте Генеральная Ассамблея ООН приняла две резолюции: «Агрессия против Украины» и «Гуманитарные последствия агрессии против Украины». Резолюция «Агрессия против Украины», соавторами которой выступили 96 стран мира, требует, чтобы «Российская Федерация немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои вооруженные силы с территории Украины в ее международно признанных границах»; «немедленно прекратила применение силы против Украины и воздерживалась от любой дальнейшей противоправной угрозы силой или ее применения против любого государства-члена ООН».

Глава ЮНЕП считает, что Украине потребуется огромная международная поддержка для оценки, смягчения и устранения ущерба по всей стране, а также для снижения рисков для всего региона.

Согласно данным ЮНЕП и партнеров, ущерб в результате конфликта нанесен многим регионам страны. Речь идет, в том числе, об инцидентах на атомных электростанциях, на объектах энергетической инфраструктуры, включая резервуары для хранения нефти, нефтеперерабатывающие заводы, буровые платформы, газовые объекты и распределительные трубопроводы, шахты и промышленные объекты, а также предприятия агропромышленного комплекса.

Результатом стали многочисленные случаи загрязнения воздуха с потенциально серьезным загрязнением грунтовых и поверхностных вод.

Значительный ущерб нанесен также инфраструктуре водоснабжения, включая насосные станции, очистные и канализационные сооружения.

Кроме того, выброс опасных веществ произошел в результате взрывов на складах агропромышленного комплекса, включая заводы по производству удобрений и азотной кислоты. Имеются также сообщения о нападениях на несколько крупных животноводческих ферм, приведших к гибели скота. Было повреждено множество промышленных объектов, складов и фабрик, где в ряде случаев находились опасные вещества, начиная от растворителей и заканчивая аммиаком и пластмассами.

Во многих городских районах разбор разрушенного жилья также сопряжен с проблемами, поскольку в мусоре могут оказаться такие опасные материалы, как асбест.

Спутниковые снимки показывают значительное увеличение числа пожаров в заповедниках и природоохранных территориях, а также в лесных массивах.

Кроме того, серьезную проблему создают загрязнение окружающей среды в результате широкого применения оружия, в том числе в населенных районах, а также большие объемы военных отходов, включая уничтоженные военные транспортные средства.


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