Британцы не могут попасть к стоматологу — в ход идут напильники и плоскогубцы

По данным британских СМИ, девять из десяти стоматологических клиник Великобритании прекратили приём новых пациентов за счёт государства, пишет Das Erste. Средств, выделяемых министерством здравоохранения, не хватает, из-за пандемии многие стоматологии закрылись, а число пациентов в листах ожидания возросло. Кроме того, после брексита страну покинули тысячи врачей из континентальной Европы. Многие мучаются от боли и в отчаянии прибегают к радикальным методам самолечения.



AP

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) перегружена. Как сообщают британские СМИ, девять из десяти стоматологических клиник по всей стране прекратили приём новых пациентов. Те, кто не может оплатить поход к врачу полностью из своего кармана, испытывают боль и в отчаянии прибегают к самолечению, пишет Das Erste.

Дениз Пайл снова ест суп на обед. «Какая неожиданность!» — шутит она. На самом деле пенсионерка из Корнуолла давно перестала смеяться: вот уже четыре года она ждёт изготовления cъемных зубных протезов. У неё остались только передние зубы, но и они шатаются, рассказывает она: «Я больше не могу ничего укусить, даже помидоры или мелко нарезанные огурцы. Это слишком тяжело. Я работала и платила налоги в течение 50 лет и прошу не слишком многого, только вставную челюсть».

Дениз Пайл, как и многие пенсионеры и люди с доходом ниже среднего, не может оплачивать лечение зубов из своего кармана. А визиты к стоматологу, субсидируемые Национальной службой здравоохранения Великобритании и требующие лишь небольшой доплаты, стали редкостью.

Британские СМИ сообщают, что девять из десяти клиник, финансируемых Национальной службой здравоохранения Великобритании, больше не принимают новых взрослых пациентов. Восемь из десяти прекратили приём и детей. И даже для продолжающих лечение пациентов время ожидания теперь измеряется месяцами.

Британская ассоциация стоматологов (BDA) жалуется, что многие стоматологи работают сверх нормы и имеют возможность лечить лишь ограниченное число пациентов по фиксированным ставкам, оплачиваемым Национальной службой здравоохранения.

Председатель комитета общей стоматологической практики BDA Шон Чарлвуд подсчитал, что выделяемых государством средств хватает на удовлетворение потребностей в медицинской помощи лишь половины граждан.

Пандемия усугубила ситуацию: многие стоматологические клиники были закрыты, а гражданам пришлось отказаться от профилактических осмотров. Министерство здравоохранения Великобритании заявляет о выделении дополнительных £50 миллионов для сокращения листов ожидания, расширившихся из-за коронавируса. Но врачей просто не хватает.

За последние годы около 10% стоматологов отказались от обслуживания заявок, субсидируемых Национальной службой здравоохранения, и начали принимать пациентов только в частном порядке — в том числе потому, что фиксированные ставки не в полной мере вознаграждают их сложный труд. Но Шон Чарлвуд считает, что дефицит кадров обусловлен и другой причиной: «После брексита европейские стоматологи уехали из страны на родину и не вернулись. Их тысячи, и это ещё сильнее ухудшило ситуацию».

Девушка Джошуа Килинга попросила его вырвать ей зуб плоскогубцами — она больше не могла терпеть боль. Ужасная ситуация. Поэтому Килинг начал кампанию по сбору подписей. Он требует улучшить обслуживание. Петицию подписали уже 180 тыс. человек.

Глава организации по защите прав пациентов Healthwatch England Луиза Ансари утверждает, что, пока ситуация не изменится, люди будут продолжать помогать себе напильниками и плоскогубцами и прибегать к опасному самолечению: «Люди живут в боли и страхе, они не могут нормально ни есть, ни говорить. И в отчаянии они вставляют себе затычки из синтетической смолы при помощи суперклея», — передаёт Das Erste.