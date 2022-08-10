 

Полковник Макгрегор – освобождённые Россией территории Украины «всегда были русскими»

10.08.2022, 18:20, Разное
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Жители районов Украины, которые успели в рамках СВО освободить российские войска, всегда говорили на русском языке, напомнил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom полковник в отставке и экс-советник министра обороны США Дуглас Макгрегор. Как отметил Макгрегор, Киев пытался «украинизировать» эти земли, что в итоге и вылилось в нынешний конфликт. По оценке полковника, эти регионы в итоге окончательно станут частью России.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, бывший старший советник министра обороны США: Большая часть людей, проживающих в этих районах, украинцами никогда и не были — они всегда были русскими и говорили там на русском языке. Украинцы пытались местное население украинизировать.  

Такая политика и вызвала ответную реакцию — а кроме того, понизила русских в статусе до граждан второго сорта и в конечном счёте привела к тому конфликту, в который мы теперь вовлечены. Ведь РФ просто хотела, чтобы у русских на Украине были равные права со всеми остальными, но от этого отказались. Это, кстати, было закреплено в Минских соглашениях, но нам это всё снова проговаривать не нужно. 

Но если вернуться к ответу на Ваш вопрос, здесь можно заключить, что, на мой взгляд, этот регион уже был русским. Сейчас там в качестве валюты вводится рубль, создаются новые администрации, которые формируются из местного русского населения. По факту я ожидаю, что эти районы окончательно станут российскими — войдут в новую российскую «украинскую республику» и окажутся частью России.  

Дата выхода в эфир 10 августа 2022 года.


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