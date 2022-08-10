 

Силовики раскрыли украинский аналитический центр в Херсоне

10.08.2022, 18:10, Новости дня
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В Херсоне изобличили подрывной аналитический центр киевских властей, он занимался противодействием интеграции с Россией, сообщил представитель российских силовых структур.

Заведующий сектором региональных исследований сотрудник центра Александр Максименко в беседе с российскими силовиками рассказал о методах противодействия интеграции с Россией, передает РИА «Новости» со ссылкой на собеседника.

По словам Максименко, аналитическая группа работала до конца июня 2022 года. Она готовила документы для украинского президента Владимира Зеленского. В центре работали сотрудники спецслужб, в том числе Службы внешней разведки Украины.

«В нашем центре возникла идея о написании аналитической записки в офис президента «О противодействии интеграции Херсона в состав РФ». Я писал в этом документе, что нужно, чтобы максимально долго работало казначейство, чтобы не бросали людей и финансировали максимально долго бюджетников и всех, кто здесь находится, чтобы на максимальное время оттянуть процесс интеграции», – поделился Максименко.

В документах центра говорилось, что пенсии и выплаты бюджетникам начали выплачивать российские власти.

Сотрудник центра объяснил, что пошел на сотрудничество с российскими силовиками добровольно, также он предоставил все имеющиеся данные.

Ранее сотрудники одного из российских силовых ведомств при поддержке бойцов ОМОНа «Юг» обнаружили в Херсоне огневую позицию украинских диверсантов, подготовленную для обстрела на дороге гуманитарных конвоев.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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