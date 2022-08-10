Главе минюста США и главе ФБР начали поступать угрозы после обысков у Трампа

Министру юстиции США Меррику Гарланду, а также директору ФБР Кристоферу Рею начали поступать угрозы после обыска у экс-президента страны Дональда Трампа, сообщают СМИ.

Рост количества угроз в соцсетях в адрес главы минюста и главы ФБР увеличился после операции в имении Трампа, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

Это установили спецслужбы, отслеживающие сообщения в социальных сетях. В силовом сообществе также начали обсуждать усиление охраны Гарланда и Рэя.

Напомним, сотрудники ФБР провели обыск в поместье Трампа во Флориде, предположительно, в рамках расследования дела о ненадлежащем обращении с документами. В офисе Трампа сотрудники ФБР вскрыли сейф. Представители правоохранительных органов, по данным СМИ, изъяли несколько коробок с предметами и документами. В Белом доме заявили, что узнали об обыске только из СМИ. При этом сам Трамп уверен, что президент США Джо Байден знал о предстоящих обысках.

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