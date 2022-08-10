Министерство здравоохранения продлило срок годности прививок Sputnik V
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Срок годности вакцин “Спутник V” продлен до шести месяцев в зависимости от производителя препарата. Об этом в среду рассказали журналистам в пресс-службе Минздрава РФ.
Срок годности вакцин “Спутник V” увеличен до 6 месяцев – 1 года, в зависимости от производителя. В сообщении говорится, что соответствующие изменения были внесены в инструкции по медицинскому применению вакцин. Министерство заявило, что увеличение срока годности основано на результатах экспертной проверки, которая подтвердила эффективность и безопасность вакцин.
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