 

Министерство здравоохранения продлило срок годности прививок Sputnik V

10.08.2022, 18:05, Разное
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Срок годности вакцин “Спутник V” продлен до шести месяцев в зависимости от производителя препарата. Об этом в среду рассказали журналистам в пресс-службе Минздрава РФ.
Срок годности вакцин “Спутник V” увеличен до 6 месяцев – 1 года, в зависимости от производителя. В сообщении говорится, что соответствующие изменения были внесены в инструкции по медицинскому применению вакцин. Министерство заявило, что увеличение срока годности основано на результатах экспертной проверки, которая подтвердила эффективность и безопасность вакцин.


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