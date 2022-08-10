За 5,4 миллиона рублей полиция начала расследование незаконной вырубки леса в Смоленске

УВД по Смоленской области возбудило уголовное дело по факту незаконной рубки леса на площади более 1 га в Ельнинском районе.

Причиненный ущерб оценивается в 5,4 млн рублей. Об этом в среду пояснила пресс-служба областной прокуратуры. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки леса.

Прокуратура Ельнинского района обнаружила незаконную рубку на более чем одном гектаре местного лесного массива. Согласно отчету, ущерб, нанесенный лесному фонду, превысил 5,4 млн рублей. Уголовное дело было возбуждено по статье 260 Уголовного кодекса РФ. (“Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере”), расследованием занимается региональное управление МВД.