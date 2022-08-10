 

Инфляция в Беларуси в июле замедлилась до 0,5%

10.08.2022, 18:05, Разное
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Годовой уровень инфляции в Беларуси снизился до 18,1% с 0,5% в июле. По данным Белстата, индекс потребительских цен (товары и услуги) в июле по сравнению с июнем составил 100,5%. Инфляция в июле достигла 18,1%.
Это на 0,5% больше, чем было в июне (17,6%). Цены на продукты питания в июле снизились на 0,2%, в то время как цены на непродовольственные товары выросли на 1,2%. В сфере услуг наблюдался рост на 0,8% по сравнению с июнем.

Цены на продукты питания выросли на 19,6%, на непродовольственные товары – на 20,7% соответственно, а услуги подорожали на 0,8%. Это по сравнению с июлем прошлого года. В 2021 году он составлял 9,97%.


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