Инфляция в Беларуси в июле замедлилась до 0,5%

Годовой уровень инфляции в Беларуси снизился до 18,1% с 0,5% в июле. По данным Белстата, индекс потребительских цен (товары и услуги) в июле по сравнению с июнем составил 100,5%. Инфляция в июле достигла 18,1%.

Это на 0,5% больше, чем было в июне (17,6%). Цены на продукты питания в июле снизились на 0,2%, в то время как цены на непродовольственные товары выросли на 1,2%. В сфере услуг наблюдался рост на 0,8% по сравнению с июнем.

Цены на продукты питания выросли на 19,6%, на непродовольственные товары – на 20,7% соответственно, а услуги подорожали на 0,8%. Это по сравнению с июлем прошлого года. В 2021 году он составлял 9,97%.