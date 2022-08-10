Завтрак помогает сжечь больше калорий и сократить уровень стресса в организме

Завтрак — крайне важный прием пищи. С его помощью можно уменьшить негативное влияние стресса на организм, нормализовать циркадные ритмы и даже ускорить обменные процессы. Кроме того, полноценный первый прием пищи позволяет улучшить работоспособность, сжечь больше калорий в течение дня.

Комментарии специалиста

По словам доктора Н. Зубаревой, если человек пропускает первый прием пищи, он рискует набрать лишние килограммы. Что нельзя сказать о людях, которые полноценно завтракают. В результате последние сокращают количество перекусов в день, значит, и объем потребляемых калорий.

Если постоянно отказываться от завтрака, в первую очередь страдает наша пищеварительная система. Во время голода продуцируются в больших количествах желудочный сок и соляная кислота. Они медленно, но верно повреждают стенки желудка изнутри. Как следствие, может быть застой желчи, камни, вздутие живота и даже дисбактериоз.

Отказ от завтрака еще опасен и замедлением метаболизма. В результате кровь хуже циркулирует по организму, возраст риск сердечных патологий. Замедление обменных процессов еще неприятно и тем, что не удается избавиться от лишних килограммов. В результате получается замкнутый круг, из которого легко выбраться. Важно просто начать завтракать.