 

Завтрак помогает сжечь больше калорий и сократить уровень стресса в организме

10.08.2022, 17:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Завтрак — крайне важный прием пищи. С его помощью можно уменьшить негативное влияние стресса на организм, нормализовать циркадные ритмы и даже ускорить обменные процессы. Кроме того, полноценный первый прием пищи позволяет улучшить работоспособность, сжечь больше калорий в течение дня.

Комментарии специалиста

По словам доктора Н. Зубаревой, если человек пропускает первый прием пищи, он рискует набрать лишние килограммы. Что нельзя сказать о людях, которые полноценно завтракают. В результате последние сокращают количество перекусов в день, значит, и объем потребляемых калорий.

Если постоянно отказываться от завтрака, в первую очередь страдает наша пищеварительная система. Во время голода продуцируются в больших количествах желудочный сок и соляная кислота. Они медленно, но верно повреждают стенки желудка изнутри. Как следствие, может быть застой желчи, камни, вздутие живота и даже дисбактериоз.

Отказ от завтрака еще опасен и замедлением метаболизма. В результате кровь хуже циркулирует по организму, возраст риск сердечных патологий. Замедление обменных процессов еще неприятно и тем, что не удается избавиться от лишних килограммов. В результате получается замкнутый круг, из которого легко выбраться. Важно просто начать завтракать.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.01.22 / Подруга умершего актера Арниса Лицитиса показала его последнее фото

07.06.22 / Мнение: Смена фамилии

25.02.22 / Они ищут что-то новое, интересное и всегда в курсе самой свежей информации: что еще делает женщин особенными и привлекательными

07.07.21 / Скандалы: Долги с плеч

11.05.21 / Трагедия в Казани: реакция Максима Галкина, Кристины Орбакайте, Тины Канделаки, Максима Виторгана и других звезд

15.04.22 / Мнение: Расследовать деятельность Чубайса

17.12.20 / Оскорбительное пиво

04.02.22 / Лучшее время для смены работы – когда угодно

19.11.20 / Вождь Одоакр – разрушитель Римской империи

25.07.22 / Наблюдать за выборами в Москве смогут более 10 тысяч человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика